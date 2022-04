FAF : nouvelle date pour l’élection du prochain président

La réunion du bureau fédéral de la fédération algérienne de football s’est soldée sur une série de décisions, dont une, qui apportera des nouvelles sur l’identité du prochain président de l’instance footballistique algérienne. Après l’épisode de la démission du président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, et le refus de certains membres de s’aligner sur la décision du premier responsable du football en Algérie, le calme semble regagner les bureaux de l’instance de Dely-Brahim.

La fédération algérienne a communiqué sur l’ordre du jour de la réunion tenue, « les membres du BF ont adopté les bilans moral et financier de l’exercice 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2022 avant de décider un glissement calendaire des dates des différentes assemblées initialement annoncées lors du dernier BF ; la FAF étant en attente de la réception imminente de l’accord de la FIFA pour les nouveaux statuts. Par conséquent, le Bureau fédéral a validé les nouvelles dates des différentes assemblées générales. » lit-on sur le site officiel de la FAF.

Ainsi, les membres du bureau fédéral ont opté pour la date du 07 juillet pour tenir l’assemblée générale extraordinaire qui aura pour seule mission d’effectuer les élections du nouveau BF, et donc, du nouveau président de la FAF. Force est de constater que cette date est différente de celle qui a été communiquée précédemment. En effet, l’AGO a été prévue pour le 06 juin prochain. Un changement de calendrier qui advient alors la fédération algérienne attend l’obtention des nouveaux statuts et du code électoral par la FIFA.

Une volonté d’améliorer le football amateur

Pour la réunion de ce 30 avril 2022, la fédération algérienne de football a opté pour une décision qui impactera l’avenir du football amateur en Algérie, « Le Bureau fédéral de la Fédération Algérienne de Football, réuni sous la présidence du Président, M.CHARAF-EDDINE Amara, a pris la résolution de verser l’intégralité des subventions publiques au titre des exercices 2018 et 2019 dans le nouveau fonds créé spécialement pour le soutien au développement du football amateur. Lesdites subventions dont les dossiers ont été déposés au niveau du Ministère de la Jeunesse et des Sports cumulent un montant global de 700 millions DZD (70 milliards de centimes). La création d’un fonds de soutien au football amateur fait partie, pour rappel, des engagements pris dans le programme quadriennal du Président de la FAF et de son bureau fédéral. » explique la FAF dans son communiqué de presse.

