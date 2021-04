FAF : Les premiers mots du nouveau président, Charaf-Eddine Amara

La cérémonie de passation de consignes entre Khireddine ZETCHI, le président sortant et Amara CHARAF-EDDINE, le Président fraîchement élu à la tête de la Fédération algérienne de football, a eu hier mardi au niveau du siège de l’instance fédérale à Dely Ibrahim.

Khireddine ZETCHI, a affirmé dans des déclarations sur le site officiel de la FAF, « Nous avons pris tout le temps pour que Amara CHARAF-EDDINE obtienne toutes les informations sur les dossiers importants relatifs à la gestion de la FAF. Nous avons traité de nombreux problèmes et posé plusieurs questions, tout en rappelant les projets en cours et les prochaines échéances, notamment celles de la sélection nationale, avec l’entame dès le mois de juin des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Je lui souhaite plein succès. »

« Je demande à tous les acteurs sportifs de soutenir le nouveau président et son bureau, leur succès et le succès des Verts est une victoire pour le football algérien. »

Les premiers mots de Charaf-Eddine Amara

Charaf-Eddine Amara, le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), confirmé que la cérémonie de passation de consignes a eu lieu dans des meilleurs conditions et a expliqué que la première priorité est d’adapter les lois avec la Fédération internationale du jeu et de mener à bien des projets sportifs.

Avant d’ajouter : « L’adaptation des lois se terminera en mai, l’atelier est ouvert depuis des jours, nous aurons des rencontres et des réunions avec les responsables des ligues, nous poursuivrons notre travail afin de préserver l’image actuelle de l’équipe nationale que nous mettrions dans les meilleures conditions afin de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d’Afrique et même de la Coupe arabe, qui donnera une autre dimension aux champions d’Afrique et soutiendra leur statut ».

En outre, Charaf-Eddine Amara, a alloué le travail accompli par le bureau fédéral sortant et rappelé ses engagements déclinés lors de la présentation de son programme aux membres de l’assemblée générale le jeudi 15 avril dernier où il a été porté à la présidence de la FAF à la majorité absolue.