FAF : Bahloul et Aissaoui seront-ils réhabilités par le TAS Algérien ?

Suspendus à titre conservatoire par Charaf-Eddine Amara jusqu’à leur audition par la commission d’éthique de la FAF pour avoir enfreint le droit de réserve, Amar Bahloul et Mouldi Aissaoui ont saisi le TAS Algérien il y a quelques semaines. L’audience a eu lieu aujourd’hui, en absence de l’avocat de la FAF, où la structure juridictionnelle a finalement décidé de différer sa décision. Les deux hommes pourraient bien bénéficier d’une réhabilitation.

Après l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde, après avoir perdu le match retour des barrages face au Cameroun (1-2) le 29 mars dernier à Blida, les deux ex-membres du bureau fédéral Amar Bahloul et Mouldi Aissaoui n’ont pas hésité à critiqué ouvertement le président de la fédération Algérienne de football Charaf-Eddine Amara dans des déclarations aux médias. Ce dernier a décidé de les suspendre à titre conservatoire pour avoir enfreint le droit de réserve, conformément aux statuts de la FAF.

Mouldi Aissaoui et Amara Bahloul, quant à eux, ont saisi le tribunal arbitral du sport algérien sis à Ben aknoun, estimant que leur suspension est «anti-réglementaire» car elle a été prise par un président démissionnaire. Un argument qui tient la route puisque la mesure émanait d’un président qui ne devait plus être en poste. L’audience a eu lieu aujourd’hui en absence de l’avocat de la FAF. Le TAS Algérien a finalement décidé de différer l’affaire et reporter ainsi le verdict à une date ultérieure, a-t-on appris de nos confrères de «La Gazette du Fennec».

Bahloul et Aissaoui pourraient bénéficier d’une réhabilitation

Selon toujours la même source, et en attendant l’audience programmée par le TAS Algérien, les deux ex-membres du bureau fédéral Amar Bahloul et Mouldi Aissaoui pourraient finalement bénéficier d’une réhabilitation de la part de la structure juridictionnelle en question, ajoute la même source. Dans ce cas, et alors qu’Amar Bahloul a officiellement démissionné du BF pour cumul de fonctions, Mouldi Aissaoui pourrait donc en faire toujours partie.

Ce qui ouvre encore les portes aux spéculations quant à une éventuelle réhabilitation des deux hommes, c’est tout simplement l’intention d’Amar Bahloul de se porter candidat pour la présidence de la fédération Algérienne de football lors la prochaine assemblée générale élective qui aura lieu le mois de juillet prochain. L’éventualité de le voir succéder au P-DG du groupe Madar Holding n’est pas à écarter.