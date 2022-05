FAF : Amara va-t-il briguer un second mandat ?

Après la valse des démissions des membres du bureau fédéral de la fédération algérienne de football, la plus haute instance footballistique en Algérie connaîtra un nouveau patron à ses commandes lors de la prochaine assemblée générale élective programmé pour le 07 juillet 2022.

Ce changement imminent viendra suite à la décision, très probable, de l’actuel président de la fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, de s’abstenir à se présenter pour un second mandat à la tête de la FAF. Une décision qui s’inscrit dans la lignée des événements qui ont secoué les couloirs du siège de Dely-Brahim.

Annoncé démissionnaire après la débâcle de Blida, Amara a finalement décidé de poursuivre son mandat malgré l’atmosphère qui lui était hostile. Selon la presse généraliste algérienne, Amara ne fait plus l’unanimité au sein de son bureau fédéral, c’est ce que les nombreuses démissions des membres fédéraux témoignent, mais décide de continuer, néanmoins, son mandat. L’échec de la dernière CAN 2022 et la non-qualification de l’équipe d’Algérie pour la coupe du monde ont, visiblement, précipité la chute de l’actuel responsable de la fédération algérienne de football.

Quel avenir pour la FAF ?

L’instance footballistique algérienne connaît l’une de ses pires crises internes. L’hémorragie des membres n’a pas cessé depuis belle lurette.

Actuellement, le BF compte uniquement 05 membres. Un chiffre bien loin des 13 membres qui étaient présents en temps normal. Entre démissions et retrait pour cumul de poste, les tempêtes se sont fortement abattues sur le bureau fédéral dernièrement. Une situation qui n’est pas pour installer le renouveau souhaité par le public du football algérien.