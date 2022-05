FAF – Amara : où en est l’affaire du bureau fédéral ?

Le bureau fédéral de la fédération Algérienne de football a connu une saignée ces derniers jours. Après les cumulards, d’autres membres leur ont emboîté le pas. Actuellement, le BF ne compte désormais que 5 membres sur 13 initiaux. Cela ouvre les portes aux spéculations quant à une éventuelle dissolution du BF dans le cas où le quorum ne serait pas atteint lors des prochaines assemblées générales ordinaires et électives.

Mohamed Ghouti était le premier à quitter le bureau fédéral pour retrouver la ligue régionale d’Oum El-Bouaghi. Les autres cumulards, en l’occurrence Rachid Oukali, Yacine Benhamza et Djilali Touil ont également levé le camp du côté de Dely-Brahim pour se consacrer désormais aux ligues régionales qu’ils dirigent. Il y a aussi Amar Bahloul et Mouldi Aissaoui qui ont été suspendus pour avoir enfreint le devoir de réserve, en accordant des déclarations aux médias après le fameux match retour des barrages Algérie-Cameroun.

La saignée s’est poursuivie puisqu’aux dernières nouvelles, deux autres membres du bureau fédéral ont emboîté le pas aux partants. Il s’agit de Rachid Gasmi et Larbi Oumamar qui ont démissionné hier et ne font désormais plus partie du BF.

Va-t-on vers une dissolution automatique du BF ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la saignée au sein du bureau fédéral a mis le président de la fédération algérienne de football dans une situation embarrassante. Et pour cause, il ne lui reste désormais plus que 5 membres, soit moins que les 50% qui permettent au BF de continuer d’exercer et de se réunir, tout en ayant le droit de délibérer.

Autrement dit, la démission récente de Gasmi et Oumamar a achevé le bureau fédéral qui se dirige droit vers une dissolution, compromettant ainsi, tout un calendrier tracé par le président de la FAF, qui aspirait à tenir trois assemblées générales dans les tout prochains mois, surtout quand on sait qu’il y aurait d’autres partants dans les prochaines heures selon des informations qui ont fuité de la structure de Dely Brahim.

Alors que le BF annonçait récemment les dates de ses différentes assemblées générales comme suit : assemblée générale extraordinaire : 2 juin 2022 avec à son ordre du jour, l’approbation des nouveaux statuts et du code électoral de la FAF, assemblée générale ordinaire : 16 juin 2022 pour approbation des bilans moral et financier de l’exercice 2021 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2022. Et enfin, une assemblée générale élective le 7 juillet 2022, avec à son ordre du jour, un seul point relatif à l’élection d’un nouveau Bureau exécutif, le programme devra impérativement changer, étant donné que le BF ne peut plus être opérationnel. Face à cette situation, c’est le secrétaire général de la FAF qui devrait prendre le relais pour organiser une AGE afin d’élire un nouveau président.