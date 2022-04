FAF : Amara défie tout le monde

Après avoir annoncé sa démission il y a une semaine, le président de la fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, a décidé de rester en fonctions jusqu’à la tenue de l’Assemblée Général du bureau fédéral de la FAF. Il défie tout le monde et sa présence hier soir au CTN de Sidi Moussa en est la preuve.

Entre le président de la FAF Charaf-Eddine Amara et les membres du bureau fédéral, c’est le bras de fer. Après avoir annoncé sa démission le 31 mars dernier lors d’une réunion extraordinaire du BF, à la suite de l’élimination de la sélection nationale pour la prochaine coupe du monde au Qatar, Amara est décidé à poursuivre ses fonctions jusqu’au 11 avril prochain, date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire pour préparer la prochaine assemblée générale élective. Une façon par laquelle il veut pousser tous les membres du BF de partir.

Mais les membres du bureau fédéral refusent de partir. Certains d’entre eux, à l’image d’Amar Bahloul et Mouldi Aissaoui, ont déclaré que la décision de démission prise par Charaf-Eddine Amara ne l’engage que lui-même et que les membres de son bureau ne sont pas obligés de lui emboiter le pas. Ils estiment que sa démission est actée et ne veulent pas de lui lors de la prochaine AG. Cela a ouvert, faut-t-il le dire, les portes aux spéculations quant à une trahison des membres du BF au président de la FAF qui lui ont fait un coup monté pour se débarrasser de lui.

Ces mêmes membres ont d’ailleurs commencé à préparer l’après Amara, en programmant une assemblée générale ordinaire le 11 avril prochain pour préparer la prochaine assemblée élective. Pour le moment, c’est Mohamed Maouche qui assure l’intérim, en attendant qu’un nouveau président de la FAF soit élu lors de l’AG élective.

Amara persiste et signe

Charaf-Eddine Amara défie tout le monde. Il est décidé à poursuivre ses fonctions le plus normalement jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale le 11 avril prochain.

Sa présence hier soir au centre technique national de Sidi Moussa en est la preuve. Une présence pour rendre visite à la sélection nationale A’, où il a pris le «F’tour » avec tous les présents, en leur souhaitant à l’occasion bonne chance pour les prochaines échéances, avant de quitter les lieux.

Cela prouve donc que Charaf-Eddine Amara, refuse, de partir avant le 11 avril prochain. Certes, sa décision de démissionner est irrévocable, comme il l’a déclaré à maintes reprises, mais il ne veut pas qu’on fasse de lui le bouc-émissaire et le départ doit être collectif, c’est à dire le président de la FAF et son bureau.