FAF : Aissaoui accable Amara

Le bras de fer continue entre le président (démissionnaire) de la fédération algérienne de football Charaf-Eddine Amara et quelques membres du bureau fédéral. C’est au tour de Mouldi Aissaoui de tirer à boulets rouges sur le premier homme à la FAF.

Comme tout le monde le sait, le président de la FAF Charaf-Eddine Amara a signé des décisions portant suspension provisoire des deux membres du bureau fédéral Amar Bahloul et Mouldi Aissaoui qui concerne toutes leurs fonctions au sein du BF. Et pour cause, les deux hommes ont porté atteinte l’obligation de réserve imposée par les statuts de la Fédération et pesant sur chacun des membres du BF.

Mouldi Aissaoui répond au président démissionnaire. «La décision qu’Amara a pris n’a aucune importance pour moi, je la considère comme un chiffon. C’est plutôt le bureau fédéral qui a la prérogative conférée pour suspendre un membre du BF, et non pas le président de la fédération. On ne compte se taire et on ira loin dans cette affaire», dira-t-il, dans une déclaration accordée à nos confrères d’Ennahar.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a descendu en flammes le président de la FAF. «C’est un ignorant, il ne connait rien au football. Il prend les décisions tout seul, sans aucune concertation avec les membres du bureau fédéral. La preuve, il a nommé Abdelkrim Bira au poste de DEN et ce dernier a fini par démissionner après un mois et demi seulement», a-t-il ajouté.

«Il ne s’entend pas avec Belmadi»

En parlant toujours de Charaf-Eddine Amara, l’ancien ministre de la jeunesse et des sports a fait une autre révélation, en affirmant que le président de la FAF ne s’entend pas avec le sélectionneur national Djamel Belmadi.

«Il dit qu’il est en contacts permanents avec Belmadi, c’est faux. Il ne s’entend pas avec lui, je peux vous l’affirmer », révèle-t-il.

Aissaoui souhaite que le sélectionneur national Djamel Belmadi poursuive l’aventure avec les Verts : «Je l’ai déclaré à plusieurs reprises, je souhaite que Djamel Belmadi et je crois que c’est le cas pour tous les Algériens. La stabilité est un facteur très important pour la sélection nationale pour qu’elle se relève vite après le dernier échec.

Par ailleurs, Mouldi Aissaoui parle du recours de la FAF introduit à la FIFA à la FIFA à propos de l’arbitrage scandaleux du Gambien Bakary Gassama lors du match Algérie-Cameroun. «Je ne pense pas que le match sera rejoué dans la mesure où il n’y a d’éléments suffisants et convaincants dans le recours de la FAF », a-t-il conclut.