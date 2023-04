FAF – Adidas : le nouveau contrat de partenariat signé

C’est désormais officiel. Adidas sera l’équipementier des sélections nations d’Algérie jusqu’en le 31 décembre 2026. Le nouveau contrat entre la firme allemande et la fédération algérienne de football a été signé aujourd’hui.

La Fédération algérienne de football, représentée par son Président, M. Djahid Zefizef, et l’équipementier Adidas, représenté par Bilal Fares, Général Manager Adidas MENA, ont procédé, ce jeudi 27 avril 2023 au Centre technique national de Sidi Moussa, à la signature officielle du contrat qui doit les lier du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de M. Christopher Brookman, Senior Manager sports marketing MENA et Mme Mariam Azab, Manager sports Marketing MENA. On cite aussi la présence des membres du bureau fédéral et le secrétaire général de la FAF Mounir D’bichi.

Ainsi, la firme allemande va accompagner les différentes équipes nationales d’Algérie pour les trois prochaines années. En effet, elle leur fournira tous les équipements sportifs jusqu’à la fin du contrat qui lie les deux parties. Une aventure qui a débuté le 1er janvier 2015.

Il est à rappeler que la FAF a failli ne pas renouveler son partenariat avec Adidas au terme de l’année écoulée. Elle a même lancé un appel d’offres pour trouver un nouvel équipementier, avant de faire machine -arrière.

Ce qu’a dit Zefizef après la signature du contrat

Le président de la FAF, Djahid Zefizef, se dit content de renouveler le contrat avec Adidas. « Cette nouvelle idylle confirme les relations fortes et étroites qu’entretiennent les deux parties depuis 2015 et les ambitions qu’ils partagent pour donner à leur nouvelle collaboration un élan porteur de consécrations et de satisfactions de part et d’autre ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « C’est avec la société-mère que, cette fois-ci, la Fédération algérienne de football s’est engagée à travers un contrat dont les avantages dépassent largement ceux contenus dans les contrats précédents. Cela est une preuve supplémentaire de l’engagement de la firme Adidas d’accompagner son partenaire, la Fédération algérienne de football, dans le cadre de ses différents projets et en prévision de ses futures échéances ».

« Nous sommes d’ores et déjà convaincus que les dotations de l’équipementier seront à la hauteur de nos attentes, sur le double plan qualitatif et quantitatif, mais également en tenant compte des besoins spécifiques de la fédération et d’autres volets aussi importants comme la préservation de l’environnement dans la confection des habits ». Indique le président de la FAF.

Enfin, il conclut : « Nous nous félicitons encore une fois de cette relation renouvelée et aussi honorés de cette fidélité que voue Adidas à la Fédération algérienne de football ».

