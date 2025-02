Factures Sonelgaz : Arkab annonce un changement majeur pour 2025

La société Sonelgaz travaille à rendre le paiement des factures d’électricité et de gaz mensuel, au lieu d’un paiement trimestriel comme c’est actuellement le cas, a révélé le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab.

En réponse à une question écrite d’un député de l’Assemblée populaire nationale (APN) concernant le changement du mécanisme de paiement des factures d’électricité et de gaz du trimestriel au mensuel, Arkab a confirmé que Sonelgaz étudie la mise en œuvre d’un processus de paiement mensuel des factures de consommation. Cette mesure permettrait à ses clients de mieux gérer leur budget.

Le ministre a rappelé que les tarifs de l’électricité et du gaz appliqués jusqu’à présent relèvent de la loi de finances de 2016 et ont été fixés par une décision de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz en 2015, marquant ainsi la dernière modification des prix.

Sonelgaz : Une réforme attendue pour mieux gérer les budgets des ménages

Arkab a expliqué que la tarification en vigueur depuis 2016 est basée sur quatre tranches, en fonction de la quantité d’électricité et de gaz consommée par le citoyen, tout en tenant compte de la préservation du pouvoir d’achat des citoyens à faible revenu.

De son côté, le député Mohamed Said Maanser a justifié sa proposition par l’absence de contrôle continu et sérieux des agents de Sonelgaz, ce qui entraîne une accumulation de la consommation pour le citoyen. Lors des relevés, les agents se basent souvent sur la quatrième tranche de consommation.

Dans une intervention sur la chaîne d’Echorouk, le député a expliqué que le recours à la quatrième tranche oblige le client à payer un montant supplémentaire par rapport à la facture normale.

Selon ce dernier, si le paiement devient mensuel, cela sera en faveur du citoyen ordinaire et soutiendra son pouvoir d’achat.