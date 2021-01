Factures impayées : Attar émet de nouvelles instructions à Sonelgaz

Le ministre de l’Énergie Abdelmadjid Attar a émis, ce mardi, de nouvelles instructions à la Société nationale de l’électricité et du gaz « Sonelgaz ».

Dans un communiqué rendu public en fin de journée, Abdelmadjid Attar a instruit la Sonelgaz de suspendre les coupures de courant pour les clients ayant des factures impayées.

« Le ministre de l’Energie Monsieur Abdelmadjid Attar a instruit par courrier la SONELGAZ qui a engagé une large campagne de récupération des créances détenues sur ses clients, et qui sont très importantes, avec un impact très négatif sur l’équilibre financier de la société, et demandé de sursoir provisoirement en cette période d’hiver difficile à toute coupure d’électricité ou de gaz surtout pour les citoyens à faible revenu, isolés (zones d’ombre), et bien sur les usagers dont l’activité est sensible (administrations et services publics, unités / infrastructures de production employant des travailleurs ou dont la production est destinée à la consommation ou au marché national à l’exemple de l’eau potable ou de la production agricole, etc…) », lit-on dans le communiqué du ministère de l’Énergie.

« Pour certains cas sensibles où il y a déjà eu coupure, le Ministre de l’Energie a instruit Sonelgaz d’envisager le rétablissement du raccordement de façon provisoire, et a demandé un compte rendu hebdomadaire sur cette situation pour permettre un suivi régulier de la situation durant cette période », a ajouté la même source.

Sonelgaz fait face à 160 milliards de dinars de dettes

Lors de son passage, lundi dernier, sur les ondes de la Radio nationale, la chargée de la communication de la Sonelgaz Fatima Zahra Zerouki a dévoilé le montant de la dette du groupe.

« Les dettes de la Société ont atteint vers la fin de l’année écoulée 160 milliards de dinars, dont 53% chez les particuliers et 47% chez les administrations », a-t-elle déclaré.

La même responsable a précisé que la campagne médiatique menée le mois d’octobre dernier a contribué dans la sensibilisation des citoyens.