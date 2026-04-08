Factures d’éléctricité : l’État fixe de nouvelles règles pour les coupures en cas d’impayés

Le ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables a annoncé une nouvelle mesure visant à mieux protéger les consommateurs face aux coupures d’électricité. Désormais, les fournisseurs ne sont plus autorisés à interrompre le service après une seule facture impayée, une décision qui répond à de nombreuses plaintes de citoyens à travers le pays.

Selon les nouvelles dispositions, la coupure d’électricité ne pourra intervenir qu’à partir du moment où deux factures consécutives restent impayées. En outre, les fournisseurs devront obligatoirement envoyer des notifications et des avertissements préalables avant toute interruption du service.

Une protection renforcée pour les abonnés

Cette clarification a été apportée à la suite d’une question écrite du député Belalem Ahmed, qui a interpellé les autorités sur les coupures soudaines d’électricité affectant plusieurs ménages. Le ministère a ainsi confirmé que les clients résidentiels bénéficient désormais d’une protection légale contre les interruptions immédiates après un seul retard de paiement.

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Dans sa réponse datée du 25 mars 2026, le ministre Mourad Adjal a précisé que l’électricité ne pourra être coupée que si la deuxième facture demeure impayée, et uniquement après l’envoi de tous les avertissements requis. Il a souligné que cette mesure prend en compte les réalités sociales de nombreux foyers, tout en veillant à la continuité du service public.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de concilier les obligations de paiement des usagers avec leur droit à un accès stable à l’électricité, un service essentiel au quotidien.

Un équilibre entre droits et obligations

Le ministère a expliqué que cette décision s’inscrit dans une démarche visant à instaurer un équilibre entre les droits des consommateurs et les exigences économiques liées à la gestion du réseau électrique. Il s’agit notamment de garantir un service fiable et de qualité pour l’ensemble des citoyens, tout en assurant la viabilité financière des opérateurs.

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Dans ce cadre, le groupe public Sonelgaz, partenaire clé du ministère, a réaffirmé son engagement à appliquer strictement ces nouvelles règles. L’entreprise s’engage également à améliorer la communication avec les usagers et à renforcer les procédures d’avertissement avant toute coupure.

Une réponse aux préoccupations des citoyens

Cette réforme intervient après une multiplication des réclamations liées à des coupures jugées abusives ou trop rapides. De nombreux citoyens avaient dénoncé des interruptions survenant dès la première facture impayée, sans délai suffisant pour régulariser leur situation.

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Avec cette nouvelle mesure, les autorités entendent rassurer les usagers et réaffirmer leur engagement à protéger les droits des consommateurs. Elle marque également une volonté de renforcer la transparence et l’équité dans la gestion des services publics essentiels.

En encadrant davantage les procédures de coupure, le ministère espère ainsi instaurer une relation de confiance durable entre les fournisseurs d’électricité et les citoyens.