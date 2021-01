Factures d’électricité impayées : Sonelgaz entame les coupures

Société nationale de l’électricité et du gaz Sonelgaz a entamé l’opération de coupure d’électricité pour les abonnées qui ont accumulé un retard dans le règlement des factures.

C’est ce qu’a annoncé ce lundi 18 janvier la chargée de la communication à la Sonelgaz Mme Fatima Zahra Zerouki lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale.

Cette opération concernera les institutions publiques et privées et les citoyens ayant accumulé plus de 4 factures impayées.

Selon l’intervenante, les dettes de la Société nationale de l’électricité et du gaz ont atteint vers la fin de l’année écoulée 160 milliards de dinars, dont 53% chez les particuliers et 47% chez les administrations.

L’invitée de la Radio a précisé que la campagne médiatique menée le mois d’octobre dernier a contribué dans la sensibilisation des citoyens.