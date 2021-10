Facture électronique : la dernière sortie d’Algérie Télécom

Algérie Télécom multiplie les efforts pour satisfaire ses clients. L’entreprise caricaturée par les Algériens et épinglée pour la lenteur de ses services, essaie tant bien que mal de moderniser ses offres.

La compagnie qui assure le service internet pour l’ensemble des Algériens, sans faire face à la moindre concurrence, vient de décider de basculer vers le E-paiement. Bien que cette méthode soit déjà utilisée partout dans le monde, Algérie Télécom confirme le dicton « mieux vaut tard que jamais ».

En effet, aujourd’hui, 11 octobre, Algérie Télécom a annoncé le lancement du service la facture électronique. Ce nouveau service permettra aux clients de recevoir leurs factures via Emails. Il est à noter que les factures d’Algérie Télécom n’arrivent plus chez plusieurs clients. Ces derniers font face de plus en plus à des coupures sans aucun préavis.

Quand Algérie Télécom découvre le E-paiement

Bien entendu, Algérie Télécom a longtemps tardé à lancer ce service, cependant l’intention reste louable. C’est sur sa page officielle sur Facebook qu’elle a invité ses « fidèles clients » à s’inscrire sur la plateforme de la facture électronique.

Algérie Télécom a également joint à son petit communiqué un lien vers un tutoriel sur Youtube expliquant pas à pas les étapes de l’inscription, puis celles du paiement. Le lien qui redirige vers le site web dédié au service de la facture électronique.

Il est à Rappeler qu’Algérie Télécom a annoncé une nouvelle augmentation de débit assortie d’une baisse des prix. l’unique distributeur d’internet en Algérie a donc dévoilé sa nouvelle grille tarifaire, au grand plaisir de ses clients.