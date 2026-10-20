Votre facture d’électricité va-t-elle augmenter en 2027 ? Adjal répond

Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a tranché : aucune hausse des tarifs de l’électricité n’est inscrite dans le projet de loi de finances pour l’année 2027.

S’exprimant ce mardi lors d’une présentation devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) — axée sur les grandes orientations et les priorités budgétaires de son secteur pour 2027 —, le ministre a également révélé l’affectation d’une enveloppe financière ouverte par son département pour améliorer la qualité du service public.

Sur le plan de l’emploi, Adjal a annoncé la création de 4 000 postes de travail au cours des trois prochaines années, précisant que la majorité de ces recrutements sera orientée en priorité vers les nouvelles wilayas.

Exonérations fiscales et 4 000 emplois en vue

En matière d’incitations fiscales, le ministre a fait part de la reconduction de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité, ainsi que pour le transport, la distribution et la commercialisation du gaz par canalisation.

Les délais de récupération des soldes de taxes relatifs à certaines opérations réalisées au cours de l’année 2025 ont également été prorogés.

Par ailleurs, le taux de déduction fiscale accordé aux dépenses liées à la réalisation d’infrastructures de production d’hydrogène vert et d’énergies renouvelables sera porté à 10 %, une mesure désormais élargie aux dépenses de reboisement et de restauration forestière.

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Enfin, les modalités de recouvrement et de versement du droit fixe sur la consommation d’électricité et de gaz ont été révisées : la société concessionnaire de la distribution sera désormais chargée d’effectuer ce recouvrement et son versement sur la base des montants effectivement encaissés.

Dans le même sillage, certains équipements électriques produits localement et destinés à l’exportation seront exonérés de la taxe sur la consommation énergétique, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Un budget de 123,4 milliards DA pour le raccordement et les énergies vertes

Au-delà de la question des tarifs, Mourad Adjal a profité de son passage devant les députés pour présenter le budget global alloué à son secteur dans le cadre du PLF 2027, s’élevant à 123,4 milliards de dinars.

Devant la commission présidée par Abdelhafid Brima et en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Nadjiba Djilali, le ministre a rappelé l’engagement prioritaire du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens et le raccordement des zones isolées.

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Des efforts qui portent leurs fruits : l’Algérie affiche désormais un taux de raccordement électrique de 99 % (plus de 12,8 millions de clients) et de près de 80 % pour le gaz (8,7 millions d’abonnés).

Cette enveloppe budgétaire permettra notamment de financer les nouveaux projets de raccordement, de maintenir le soutien à la facturation dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux, et d’accélérer le développement des énergies renouvelables.