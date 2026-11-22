Votre facture d’eau a doublé alors que vous pensez consommer à peine plus ? Le système de tranches en est souvent la cause. Tarifs par m³, redevances, exemples chiffrés, contestation et paiement en ligne : le guide pour comprendre et vérifier sa facture.

Tarif de l’eau en Algérie : un prix fixé par l’État depuis 2005

En Algérie, l’État fixe le prix de l’eau potable par décret. Les tarifs en vigueur datent de janvier 2005 et n’ont pas changé depuis. L’Algérienne des eaux (ADE) les applique, tout comme la SEAAL à Alger et Tipasa.

Le pays compte cinq zones tarifaires. La zone d’Alger, celle d’Oran et celle de Constantine partagent le même tarif de base, soit 6,30 DA le m³. Le tarif descend à 6,10 DA dans la zone de Chlef et à 5,80 DA dans celle d’Ouargla.

Les nouvelles wilayas suivent encore l’ancien découpage à l’ADE. Timimoun relève ainsi d’Adrar, et Touggourt d’El Oued. Leurs habitants paient donc le tarif de la zone d’Ouargla.

Ce prix reste loin du coût réel de l’eau. L’État consacre 63,2 milliards de dinars en 2026 à la compensation du dessalement de l’eau de mer. Le ministre de l’Hydraulique a écarté en 2023 toute hausse du prix « pour le moment ».

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Tranches de consommation : comment l’ADE calcule votre facture d’eau

Pour les ménages, la loi répartit la consommation trimestrielle en quatre tranches. Chaque tranche a son propre prix, de plus en plus élevé. Les premiers mètres cubes coûtent donc beaucoup moins cher que les derniers.

Le calcul se fait tranche par tranche. Pour 30 m³, une famille paie les 25 premiers au tarif social, puis 5 au tarif de la deuxième tranche. L’assainissement suit les mêmes tranches et s’ajoute au prix de l’eau.

Tranche trimestrielle Eau potable (DA HT/m³) Assainissement (DA HT/m³) Multiplicateur 0 à 25 m³ 6,30 2,35 × 1 26 à 55 m³ 20,48 7,64 × 3,25 56 à 82 m³ 34,65 12,93 × 5,5 83 m³ et plus 40,95 15,28 × 6,5

Tarifs de la zone Alger, Oran et Constantine.

L’écart est spectaculaire. Le premier mètre cube coûte 8,65 DA hors taxes, eau et assainissement compris. Au-delà de 82 m³, chaque mètre cube coûte 56,23 DA, soit 6,5 fois plus.

Les commerces, les artisans et les administrations paient un tarif unique de 34,65 DA le m³. Les unités industrielles et touristiques paient 40,95 DA. Pour elles, il n’existe pas de tranche sociale.

Abonnement, redevances, TVA : les autres lignes de la facture d’eau

La facture comprend trois rubriques : la consommation d’eau, l’assainissement, puis les redevances et taxes. S’y ajoute un abonnement fixe, qui couvre la location et l’entretien du compteur. Pour un ménage, il s’élève à 240 DA pour l’eau et 60 DA pour l’assainissement.

Trois redevances s’ajoutent ensuite. La redevance de gestion coûte 3 DA par m³ consommé. La redevance d’économie d’eau et celle de qualité de l’eau représentent chacune 4 % du montant de l’eau consommée. La TVA ne s’applique pas à ces redevances.

Sur le simulateur de l’ADE, ces lignes apparaissent sous des sigles. La RFA désigne l’abonnement fixe, la REE la redevance d’économie d’eau et la RQE celle de qualité de l’eau. La « RED gestion » correspond à la redevance de gestion.

La TVA s’applique enfin à l’eau, à l’assainissement et à l’abonnement. La fourniture d’eau potable aux ménages bénéficie du taux réduit de 9 %. Certains documents en ligne affichent encore l’ancien taux de 7 %, en vigueur avant 2017.

Facture d’eau : combien paie une famille selon sa consommation

Pour mesurer l’effet des tranches, la rédaction a calculé la facture trimestrielle d’un ménage de la zone d’Alger. Le calcul inclut l’abonnement, les redevances et la TVA. Il reproduit au centime près une simulation réalisée sur le site de l’ADE.

Consommation par trimestre Facture estimée (TTC) 20 m³ environ 586 DA 25 m³ environ 650 DA 30 m³ environ 827 DA 60 m³ environ 1 997 DA 82 m³ environ 3 265 DA 120 m³ environ 5 832 DA

Passer de 30 à 60 m³ double la consommation, mais multiplie la facture par 2,4. Passer de 60 à 120 m³ la multiplie par près de trois. La facture grimpe donc bien plus vite que la consommation.

Le simulateur de l’ADE montre l’effet extrême de ce système. Pour 291 m³ en un trimestre, la facture atteint 17 385 DA. Les 25 premiers m³ coûtent 157,50 DA d’eau, contre 8 558,55 DA pour les 209 derniers.

La tranche sociale de 25 m³ par trimestre correspond à environ 275 litres par jour pour tout le foyer. Pour une famille de cinq personnes, cela fait 55 litres par personne et par jour. Une douche, une lessive et la vaisselle suffisent vite à dépasser ce seuil.

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Pourquoi la facture d’eau grimpe : les causes à vérifier

Le premier réflexe consiste à vérifier l’index du compteur. La facture indique l’ancien et le nouvel index, avec les dates de relevé. Il suffit de comparer le nouvel index au chiffre affiché sur son propre compteur.

Une fuite après le compteur reste à la charge de l’abonné. Le règlement du service lui confie l’entretien de toutes les installations situées après le compteur. Une chasse d’eau qui coule en continu peut ainsi faire basculer la consommation dans une tranche supérieure.

Le compteur lui-même peut être en cause. L’abonné peut demander par écrit sa vérification. S’il est défaillant, l’opérateur le remplace. S’il fonctionne bien, les frais de vérification restent à la charge de l’abonné.

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Un compteur en panne entraîne aussi une facture estimée. L’opérateur calcule alors la consommation à partir des trois dernières périodes facturées au réel. Une estimation basée sur un trimestre de forte consommation peut donc gonfler la note.

Le compteur collectif pose un autre problème. Dans un immeuble, la consommation de tous les logements passe vite dans les tranches les plus chères. Un copropriétaire ou un locataire peut pourtant demander un abonnement individuel, si les conditions techniques le permettent.

Contester une facture d’eau trop élevée : délais et démarche

La réclamation doit se faire par écrit, dans les quinze jours qui suivent le paiement de la facture. L’abonné doit donc d’abord payer, sauf erreur évidente qu’il lui appartient de signaler. Cette règle surprend souvent les abonnés.

L’opérateur doit répondre par écrit dans les quinze jours ouvrables. S’il reconnaît une erreur, il enregistre la différence comme un avoir. Il la déduit de la facture suivante ou la rembourse.

Les délais de paiement sont courts. L’abonné dispose de quinze jours après réception de la facture. Il reçoit ensuite une mise en demeure de huit jours, avant la fermeture du branchement.

Un abonné en difficulté peut toutefois demander un étalement. L’opérateur peut accepter un paiement en plusieurs échéances, après examen de sa situation. L’ADE a rappelé cette possibilité en octobre 2026, dans ses agences commerciales.

Payer sa facture d’eau en ligne : MiyahiMob et BaridiMob

L’ADE propose l’application MiyahiMob, dont la nouvelle version est sortie en mai 2025. Elle permet de consulter ses factures, de simuler un montant et de payer en ligne. L’abonné peut aussi y déposer une réclamation et recevoir ses factures par e-mail ou SMS.

Le paiement fonctionne aussi avec BaridiMob, l’application d’Algérie Poste. Les agences commerciales de l’ADE acceptent toujours le paiement sur place. À Alger et Tipasa, la SEAAL propose ses propres services en ligne.

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Facture d’eau en Algérie : les questions fréquentes

Le prix de l’eau a-t-il augmenté en Algérie ?

Non. Les tarifs fixés en 2005 restent en vigueur. Une facture plus élevée vient le plus souvent d’une consommation passée dans une tranche supérieure.

Combien coûte un mètre cube d’eau ?

Dans la zone d’Alger, il coûte 6,30 DA hors taxes dans la tranche sociale. Il monte à 40,95 DA au-delà de 82 m³ par trimestre. L’assainissement s’ajoute à ce prix.

Faut-il payer une facture qu’on conteste ?

Oui, sauf erreur évidente. La réclamation écrite doit partir dans les quinze jours suivant le paiement.

Peut-on avoir son propre compteur dans un immeuble ?

Oui. Un copropriétaire ou un locataire peut demander un abonnement individuel, si les conditions techniques le permettent.