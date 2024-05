Faciliter l’obtention des visas : un nouveau souffle entre la France et l’Algérie ?

L’ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, a récemment abordé la question délicate de la délivrance de visas. Il a souligné l’importance de faciliter la libre circulation des personnes entre l’Algérie et la France pour favoriser les échanges économiques.

En effet, lors d’une conférence sur l’économie maritime organisée par Business France à Alger, Romatet a déclaré : « Il faut que tout ce qui puisse contribuer à l’accroissement des échanges entre la France, l’Europe et l’Algérie fasse l’objet de facilitations dans les deux sens », et il a précisé que les Algériens souhaitant se rendre en France pour développer leurs affaires devraient bénéficier de toutes les facilités, notamment en matière de visas. Cette réciprocité devrait également s’appliquer aux opérateurs français désirant investir en Algérie.

De plus, l’ambassadeur a souligné le potentiel énorme des relations économiques entre les deux pays. « Il y a aujourd’hui beaucoup de choses à faire et un potentiel énorme dans la relation économique entre nos deux pays », a-t-il affirmé. L’ambassade de France à Alger reçoit une demande de visas très importante. Romatet a insisté sur l’importance de faciliter l’obtention de visas pour les acteurs du développement économique, dans le but de renforcer les relations bilatérales.

Le dossier des visas a connu des hauts et des bas au fil des ans. Sous la présidence de François Hollande, le nombre de visas délivrés avait culminé à 500 000. Cependant, des pressions de l’extrême droite ont entraîné une réduction drastique de ce nombre. Cette situation a provoqué des tensions dans les relations algéro-françaises, accentuées par des accusations infondées concernant les OQTF et les laissez-passer consulaires. Malgré ces défis, un réchauffement des relations a été observé récemment, et la France semble assouplir sa position sur cette question sensible.

Vers un partenariat équilibré et gagnant-gagnant

En outre, maintenant les deux pays montrent une volonté commune de mettre en place un cadre de coopération renouvelé. Ce partenariat vise à être équilibré et « gagnant-gagnant », englobant divers secteurs tels que l’économie, l’énergie, l’agriculture, l’éducation et la culture. La présidence française avait souligné cette perspective en mars dernier, à la suite d’un appel téléphonique entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron.

Lors de cet entretien, une visite officielle du président Tebboune en France a été convenue pour la fin septembre ou le début octobre prochain. Cette visite sera l’occasion d’ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays et d’approfondir le partenariat bilatéral. La déclaration d’Alger, signée lors de la visite de Macron en août 2022, servira de base à cette coopération renouvelée.

Pour conclure, les relations entre la France et l’Algérie connaissent un réel réchauffement depuis l’annonce de la visite de Tebboune à Paris. La coopération bilatérale s’améliore dans divers domaines, aussi bien économiques que politiques. La question de la délivrance des visas, qui était une source de tension, semble également évoluer positivement. Le discours de l’ambassadeur français à Alger reflète cette dynamique favorable.