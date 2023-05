Facilitations de procédures pour les voyageurs en Algérie pour cet été 2023

La Direction Générale des Douanes a publié un communiqué mercredi annonçant des mesures pour faciliter les procédures douanières des voyageurs dans les gares maritimes, les aéroports et les postes frontaliers.

Ces mesures ont été prises en prévision de la prochaine saison estivale et visent à garantir les meilleures conditions d’accueil pour les voyageurs et les ressortissants algériens en particulier.

Les mesures comprennent une réduction des délais de traitement des procédures de transit pour les voyageurs, l’attribution de couloirs spéciaux pour les familles, les malades, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins spécifiques, et l’activation de cellules d’accueil et d’orientation dans les intérêts douaniers.

La douane a également activé des équipes de navigation douanière pour accompagner les voyageurs en mer et réduit les délais de traitement douanier pour les véhicules.

En outre, la Direction Générale des Douanes a créé une rubrique spéciale sur son site web pour les voyageurs, où ils peuvent trouver toutes les informations pertinentes, y compris la possibilité de souscrire au document de transit douanier par voie électronique et de télécharger des formulaires douaniers.

La douane a également activé une application de réclamation électronique et des comptes sur les réseaux sociaux pour communiquer avec les voyageurs, ainsi qu’une ligne téléphonique directe pour les informations des voyageurs pendant la saison estivale.

100 pèlerins algériens abandonnés en Arabie Saoudite : le ministère du Tourisme réagit

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a réagi à l’appel en détresse de cent pèlerins algériens abandonnés en Arabie Saoudite par leur agence de voyages.

Suite à l’intervention de l’Organisation algérienne de protection des consommateurs, qui avait alerté sur le sort humiliant de ces pèlerins expulsés de leur lieu de résidence, le ministère a décidé de prendre des mesures pour éclaircir cette affaire.

L’Organisation a notamment pointé du doigt l’insouciance de certains responsables saoudiens face à la situation et a appelé le ministère du Tourisme et l’office national du Hajj et de la Omra à intervenir.