Facebook lance Novi, son wallet crypto

1ère étape, le lancement du Libra

En juin 2019, Facebook avait annoncé la création d’une nouvelle cryptomonnaie: le Libra. Cette nouvelle cryptomonnaie avait déclenché un fort enthousiasme parmi les amateurs de cryptomonnaies et elle avait été annoncée en grande pompe par Facebook. Cependant, sa création avait suscité des réactions négatives de la part de nombreux états qui avaient peur de voir cette cryptomonnaie remplacer très rapidement les monnaies traditionelles dans toute la planète. En effet, cette cryptomonnaie aurait pu permettre à tous les utilisateurs de Facebook à travers le monde de réaliser des échanges, de vendre ou acheter des produits via la cryptomonnaie de Facebook sans faire appel aux services d’une banque. La finance mondiale aurait pu être bouleversée en très peu de temps. Il s’agissait d’un projet de stablecoin qui aurait permis aux personnes qui en possèdent de ne pas avoir le risque de voir leur capital se dévaluer fortement. En France par exemple, Bruno Lemaire, ministre des Finances, avait déclaré ce qui suit : « Que Facebook crée un instrument de transaction, pourquoi pas. En revanche, que ça devienne une monnaie souveraine, il ne peut pas en être question ». Cette réaction est à l’image de celle de nombreux états.

Du Libra au Diem

Au départ, il était prévu que cette cryptomonnaie soit une monnaie mondiale ou quasi-mondiale qui aurait impliqué tous les pays utilisant Facebook. Cependant le projet a été obligé d’évoluer vers quelque chose de plus raisonnable pour être accepté par les États souverains. Alors que l’entreprise avait installé les bureaux pour se projet à Genève, il a été décidé de revenir en Californie. Le projet ne sera pas mondial. Il était prévu que le Libra soit adossé sur plusieurs devises importantes à l’échelle mondiale, ce ne sera pas le cas. Le Libra change de nom et s’appellera le Diem. Cette cryptomonnaie sera davantage destinée au marché américain qu’au marché mondial. Elle n’est pas encore disponible à cette date.

Du Calibra à Novi

Avant la création de Novi, il existait déjà un portefeuille crypto créé par Facebook avec un fonctionnement identique.

Calibra était le portefeuille numérique de Facebook et il était souvent confondu avec le Libra lui-même, l’ancien nom de la cryptomonnaie de Facebook que nous avons évoqué plus haut. Beaucoup de personnes pensaient que le seul moyen de posséder des Libra était d’avoir un portefeuille Calibra ce qui n’a jamais été le cas.

De plus, étant donné le changement de nom du Libra pour Diem et la levée de bouclier qui avait été provoquée par le Libra, il n’était pas une bonne idée que le Calibra conserve cette identité.

Il a donc été décidé de créer Novi. Le nom Novi trouve sa source dans le mot latin « Novus » la nouveauté et « via » qui signifie la voie, ou le chemin.

Novi disponible aux Etats-Unis et au Guatemala

Depuis quelques jours, le portefeuille crypto de Facebook a été lancé aux Etats-Unis et au Guatemala. Il s’agit d’un portefeuille avec une interface simple, censé permettre au plus grand nombre de l’utiliser. L’objectif est de démocratiser l’usage de ce portefeuille électronique pour qu’il soit utilisé par l’ensemble de la population et non uniquement par les technophiles ou les cryptophiles. Le diem n’est pas encore disponible mais ce portefeuille permet d’échanger des USDP (ou Pax Dollar) qui est un stablecoin. Cette cryptomonnaie a été créée via un partenariat entre Facebook, Coinbase et Paxos et elle est l’unique cryptomonnaie disponible sur Novi pour l’instant.

L’ouverture de Novi entre les Etats-Unis et le Guatemala permettra de réaliser un premier test pour le fonctionnement du wallet. Historiquement, cela fait plusieurs décennies que des flux importants existent entre les deux pays. Il s’agit surtout de personnes d’origine guatémaltèque ayant immigré aux Etats-Unis et qui envoient de l’argent vers leur pays d’origine. Cela contribue à 14% du PIB du Guatemala. L’envoi d’argent par cryptomonnaies devrait permettre d’économiser beaucoup d’argent en frais bancaires. Après l’adoption du Bitcoin par le Salvador dans le but de réduire ces frais bancaires, c’est maintenant un autre pays d’Amérique centrale qui sera impliqué dans un projet crypto avec le même objectif. Ces deux projets sont très différents mais les objectifs affichés sont les mêmes: économiser de l’argent sur les frais bancaires d’envoi d’argent à l’international.