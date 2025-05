Face ID, portiques intelligents… L’aéroport d’Alger muscle le contrôle des passagers

L’aéroport d’Alger Houari Boumediene continue son expansion. Après avoir amélioré les zones d’accueil et de loisirs, la société de gestion des services et d’infrastructures aéroportuaires d’Alger se concentre maintenant sur les contrôles de passagers et révèle une partie de ses plans.

En prévision de la saison estivale, de nombreuses compagnies aériennes ont décidé d’augmenter considérablement le nombre de leurs vols depuis et vers cet aéroport. De son côté, la SGSIA se prépare à gérer ce pic d’activité en améliorant ses services et ses infrastructures, grâce à l’ouverture de nouveaux espaces et salons VIP.

Mais ce n’est pas tout. Le plan de l’aéroport d’Alger comprend également le renforcement des contrôles au niveau de cette enceinte aéroportuaire, et ce, grâce à l’acquisition de nouveaux dispositifs. Détails dans la suite de cet article.

À LIRE AUSSI : Été 2025 : Baleària annonce 5 départs hebdomadaires vers l’Algérie et des tarifs réduits

Contrôle de passagers : l’aéroport d’Alger envisage d’introduire quatre nouveautés

Suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives à la modernisation de l’aéroport d’Alger, le ministre des Transports, Said Sayoud, en présence de plusieurs responsables de ce secteur, a présidé mercredi une réunion importante consacrée à l’évaluation des moyens de développement de ses services et infrastructures.

Un plan d’action global a été approuvé lors de cette rencontre visant à moderniser l’aéroport international d’Alger, avec l’introduction de plusieurs dispositifs et technologies pour fluidifier les passages durant la saison estivale. Parmi ces nouveautés :

L’adoption d’un système de reconnaissance faciale pour faciliter et accélérer les procédures de passage ;

pour faciliter et accélérer les procédures de passage ; L’intégration de portiques intelligents pour faciliter le passage des voyageurs au niveau de l’aéroport de manière plus efficace ;

pour faciliter le passage des voyageurs au niveau de l’aéroport de manière plus efficace ; l’acquisition d’appareils de Body Scanners de pointe, notamment pour renforcer les mesures de sécurité et d’inspection de passagers ;

de pointe, notamment pour renforcer les mesures de sécurité et d’inspection de passagers ; l’acquisition d’appareils de détection grand format pour les marchandises hors gabarit.

Dans le cadre de cette stratégie, la SGSIA envisage de renouveler 14 passerelles télescopiques pour offrir un meilleur confort aux passagers aériens et prévoit de faire appel aux services d’un bureau d’études spécialisé pour élaborer le cahier des charges relatif à cette modernisation.

Ouverture d’un nouveau free shop aux normes internationales

L’aéroport international Houari Boumediene d’Alger vient d’inaugurer un nouveau Duty Free baptisé Horizon, marquant une étape importante dans sa modernisation. Ce Free Shop, qui s’étend sur une impressionnante surface de 2400 mètres carrés, a ouvert partiellement ses portes samedi.

Exploité par la SARL Salvo Grima Group Duty Free Algiers, ce projet met l’accent sur l’utilisation de ressources locales, tant au niveau de la main-d’œuvre que des matériaux de construction. La première phase d’ouverture ne représente que 30% de la superficie totale, avec une mise en service complète prévue pour début mai.

Le nouveau Free Shop proposera un large éventail de produits répartis dans différents espaces thématiques : cosmétiques, parfums, chocolats, jouets, vêtements et bijoux. Les voyageurs pourront y trouver aussi bien des marques algériennes qu’internationales à des prix compétitifs.

Selon Mokhtar Said Mediouni, directeur général de l’aéroport, cette infrastructure moderne répond aux normes internationales et a déjà reçu un accueil favorable des premiers passagers, qui apprécient particulièrement la qualité des produits et le service client.

À LIRE AUSSI : Kuala Lumpur, Guangzhou, Zanzibar… Air Algérie annonce de nouvelles lignes