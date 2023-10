Face aux rumeurs de tromperie, Amira Riaa et son mari Touha s’expliquent

L’influenceuse algérienne renommée, Amira Riaa, qui compte pas moins de 6,5 millions de fidèles sur les réseaux sociaux, a récemment fait l’objet de vives discussions en ligne. Cette fois-ci, ce n’est pas pour ses collaborations de renom ou ses conseils en matière de mode, mais plutôt pour une histoire de tromperie qui a secoué son mariage avec Abdelfettah Bourzama, plus connu sous le nom de Touha.

Sur les réseaux sociaux, des rumeurs persistantes de tromperie entre Amira Riaa et son mari ont commencé à circuler, semant la confusion parmi leurs nombreux fans. Plus précisément, ces rumeurs suggèrent que pendant une période particulièrement difficile de leur relation, Touha aurait renoué des liens avec son ex-petite amie. Des captures d’écran compromettantes, prétendument issues de leurs échanges, ont été diffusées en ligne, laissant penser que Touha aurait eu une relation avec une autre femme tout en utilisant son compte Instagram officiel.

Face à ces allégations qui gagnaient en intensité, Amira Riaa a pris la parole pour confirmer leur véracité, apportant ainsi des éclaircissements à cette situation délicate. Elle a expliqué que ces événements ne datent pas d’hier, précisant : « À cette époque, notre relation était au bord de la rupture. J’étais en Algérie tandis que lui était retourné à Dubaï. C’est à ce moment-là qu’il a renoué avec son ex. »

Un simple coup d’œil à son compte Instagram montre clairement qu’Amira Riaa a pris des mesures radicales suite à cette révélation publique. Elle a cessé de suivre Touha sur les réseaux sociaux et a retiré toutes les photos de couple qu’ils partageaient, signe évident d’un bouleversement dans leur relation.

Les excuses publiques d’Abdelfettah Bourzama (Touha)

De son côté, Abdelfettah Bourzama, plus connu sous son nom de réseau social « Touha » et également fondateur d’une école de formation de football, a choisi de ne pas se terrer dans le silence face à cette situation publique. Confronté à une vague de critiques en ligne, il a pris la décision courageuse de s’exprimer publiquement pour expliquer sa version des faits.

Dans une déclaration publique sur son propre réseau social, Touha a exprimé ses regrets et a reconnu ses erreurs, montrant ainsi une grande dose de responsabilité. Il a déclaré : « Toutes les relations connaissent des hauts et des bas. J’ai commis une erreur et j’assume entièrement mes actes. Cependant, il est essentiel de comprendre que j’étais en pleine période difficile lorsque cela s’est produit. Alors que nous avions retrouvé une vie paisible, un vieux dossier a refait surface. »

Touha a également pris le temps de présenter ses excuses à Amira Riaa, la mère de ses enfants, et à sa famille, en insistant sur le fait qu’il ne les laisserait jamais tomber. Il a également exprimé sa gratitude envers toutes les personnes qui les soutiennent, malgré les difficultés rencontrées dans leur relation.