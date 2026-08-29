Face aux incendies meurtriers, la Protection civile renforce son dispositif sur le terrain

Afin d’éteindre les incendies en cours, les services de la Protection civile ont renforcé les équipes déjà mobilisées sur le terrain en acheminant des moyens matériels et humains supplémentaires.

Deux détachements régionaux de lutte contre les feux de forêt en provenance de la wilaya de Bouira, ainsi qu’un détachement de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention, ont été dépêchés en renfort vers la wilaya de Jijel.

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Ce déploiement vise à soutenir les effectifs engagés sur le front, à accroître les capacités d’intervention rapide et à relever le niveau de préparation opérationnelle face à toute évolution de la situation, garantissant ainsi une meilleure efficacité dans la maîtrise et l’extinction des foyers.

Des renforts stratégiques et des moyens aériens déployés à l’Est

Selon la Protection civile, cette mesure s’inscrit dans le cadre des démarches proactives visant à renforcer la couverture opérationnelle dans les wilayas de l’Est du pays.

L’objectif est d’anticiper toute propagation ou résurgence des départs de feu et d’assurer une réactivité immédiate des équipes d’intervention en cas de besoin.

À 13 heures, les services de la Protection civile recensaient 43 incendies de forêt à travers plusieurs wilayas du territoire national.

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Le bilan arrêté à cette heure-là faisait état de 30 foyers éteints, tandis que les opérations de maîtrise se poursuivaient sur 13 autres foyers répartis à travers cinq wilayas.

Les incendies encore actifs étaient localisés à Jijel (neuf foyers), ainsi qu’à Skikda, Sétif, El Meghaier et Mila, avec un foyer recensé dans chacune de ces wilayas.

Un bilan en nette amélioration en fin de journée

Dans la wilaya de Jijel, les opérations d’extinction et de traitement des foyers d’incendie et des résidus de braises se sont poursuivies sur cinq sites, situés dans les communes de Djemaa Beni Habibi, Selma Ben Ziada, Texenna, Ouled Yahia Khedrouche et Sidi Abdelaziz (un foyer par commune).

D’importants moyens aériens ont été mobilisés sur place, notamment deux avions bombardiers d’eau de type Air Tractor AT-802, un hélicoptère bombardier d’eau Mi-26 et un avion bombardier d’eau Beriev Be-200.

En fin de journée, une nette diminution du nombre d’incendies a été observée, après qu’un total de 123 feux de couvert végétal et de récoltes agricoles avait été enregistré par la Protection civile jusqu’à 7 heures du matin.