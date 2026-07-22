Face aux feux ravageurs à Annaba : la DSA lance un appel urgent aux agriculteurs

Alors qu’une vague d’incendies violents frappe de plein fouet la wilaya d’Annaba, menaçant la commune montagneuse de Seraïdi et imposant l’évacuation en urgence de plus de cent patients hospitalisés, la réponse des autorités s’organise sur tous les fronts.

La gravité de la situation a poussé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à dépêcher sur place une importante délégation gouvernementale menée par le ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud, afin de superviser les secours et de s’assurer de la prise en charge des sinistrés.

Dans ce contexte de crise, la Direction des services agricoles (DSA) d’Annaba lance un appel au monde rural et sollicite l’appui des agriculteurs pour soutenir les opérations de lutte contre les incendies.

Feux de forêt à Seraïdi : la logistique agricole mobilisée en urgence

Dans un communiqué pressant, l’administration agricole exhorte l’ensemble des exploitants, en particulier ceux établis aux abords des massifs forestiers, à prêter main-forte sans délai aux équipes de la Protection civile et aux agents des forêts.

Face à des flammes attisées par des températures caniculaires qui menacent tant les habitations que le patrimoine naturel, l’implication des agriculteurs est désormais considérée comme un maillon logistique indispensable.

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Pour faire barrage à la progression des sinistres et protéger les récoltes, la direction agricole a édicté des consignes strictes à application immédiate. D’une part, la priorité absolue est donnée à l’approvisionnement en eau.

Les agriculteurs sont invités à maintenir leurs citernes et remorques remplies d’eau afin de soutenir les opérations d’extinction tout en garantissant un accès libre et prioritaire aux puits artésiens et retenues d’eau situés sur leurs propriétés. D’autre part, la fluidité des secours exige le dégagement rapide des pistes rurales et passages agricoles.

Face à la crise, les agriculteurs appelés en renfort aux côtés de l’État

Enfin, afin d’éliminer tout combustible potentiel, les exploitants doivent évacuer d’urgence les stocks de paille vers des zones sécurisées et procéder au désherbage systématique autour des parcelles moissonnées.

Qualifiant cette mobilisation de devoir à la fois national et humain, les services agricoles rappellent que la réactivité du monde paysan et le respect rigoureux des consignes de prévention restent le principal rempart face à la catastrophe.

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Dans une wilaya éprouvée par les flammes, la cohésion entre les forces de secours, les autorités publiques et les citoyens est plus que jamais la clé pour sauvegarder les vies et préserver les ressources de la région.