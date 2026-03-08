Face aux conflits internationaux, la Chine plaide pour la paix au Moyen-Orient

Ce dimanche 8 mars, en marge de la quatrième session de la 14e Assemblée populaire nationale, une conférence de presse s’est tenue au Media Center Hotel à Pékin. À cette occasion, Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères, a répondu aux questions de plusieurs médias chinois et étrangers sur les grandes orientations de la politique étrangère de la Chine.

Dès l’ouverture, le chef de la diplomatie chinoise a tenu à marquer la Journée internationale des femmes en adressant ses vœux à toutes les femmes dans le monde. Il a également remercié les journalistes et les différents acteurs qui suivent de près la diplomatie chinoise.

Selon lui, la scène internationale traverse une période de bouleversements majeurs. Les tensions géopolitiques, les conflits et les transformations rapides redessinent les équilibres mondiaux. Dans ce contexte instable, la Chine affirme sa volonté de défendre la stabilité internationale et le respect du droit international.

Wang Yi a insisté sur la ligne directrice de la diplomatie chinoise, guidée par la pensée du président chinois Xi Jinping en matière de politique étrangère. Pékin entend défendre sa souveraineté, protéger ses intérêts de développement et s’opposer à l’unilatéralisme et aux pressions internationales. Il a également rappelé l’ambition de la Chine de contribuer à la construction d’une « communauté d’avenir partagé pour l’humanité », un concept central dans la stratégie diplomatique chinoise.

Face aux turbulences géopolitiques, Pékin et Moscou défendent leur alliance stratégique

Interrogé par Sputnik News Agency sur la coopération entre Pékin et Moscou face aux tentatives de redéfinition des règles internationales, Wang Yi a mis en avant la solidité du partenariat stratégique entre les deux puissances.

Il a rappelé que l’année 2026 marque le 30e anniversaire du partenariat de coordination stratégique entre la Chine et la Russie ainsi que le 25e anniversaire du traité de bon voisinage, d’amitié et de coopération signé entre les deux pays.

Selon le ministre chinois, la relation sino-russe repose sur trois piliers essentiels : l’égalité, le respect mutuel et les bénéfices partagés. Cette approche, affirme-t-il, incarne une nouvelle forme de relations entre grandes puissances.

Wang Yi a également insisté sur l’indépendance stratégique des deux pays. La Chine et la Russie, explique-t-il, refusent d’imposer leurs agendas respectifs et privilégient les principes de non-alliance, de non-confrontation et de non-hostilité envers des pays tiers.

Il a enfin souligné l’importance de leur coordination sur les dossiers internationaux majeurs. Pékin et Moscou défendent ensemble le système international issu de l’après-Seconde Guerre mondiale et affirment leur volonté de contribuer à l’émergence d’un monde multipolaire.

Crise au Moyen-Orient : la Chine appelle à un cessez-le-feu immédiat et au retour au dialogue

Face aux frappes militaires menées contre l’Iran et à l’extension des tensions au Moyen-Orient, Phoenix TV a interrogé le chef de la diplomatie chinoise sur la position de Pékin. Wang Yi a adopté une position claire, la priorité doit aller à un arrêt immédiat des hostilités. Il estime que la guerre ne profite à aucune partie et qu’elle ne peut qu’alimenter un cycle de violence et de crises dans la région.

Le ministre a rappelé plusieurs principes que la Chine juge essentiels pour résoudre les tensions liées à l’Iran et à la situation régionale. Le premier concerne le respect de la souveraineté nationale. Selon Pékin, la sécurité et l’intégrité territoriale des États du Moyen-Orient doivent être garanties. Le deuxième principe vise à limiter l’usage de la force. Wang Yi estime que le recours militaire ne constitue jamais une solution durable.

Il a également insisté sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et sur la nécessité de privilégier le dialogue politique. Pour la Chine, les pays de la région doivent décider eux-mêmes de leur avenir. Enfin, le ministre chinois a appelé les grandes puissances à jouer un rôle constructif et à agir avec responsabilité pour favoriser la paix et la stabilité régionales.

Conflit israélo-palestinien : Pékin réaffirme son soutien à la solution à deux États

Interrogé par CGTN sur la situation à Gaza et les perspectives de règlement du conflit israélo-palestinien, Wang Yi a rappelé que la crise actuelle touche aux principes fondamentaux de la justice internationale. Il a salué les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu mais a souligné que ces initiatives doivent s’accompagner d’un processus politique durable.

Selon le chef de la diplomatie chinoise, une seule solution peut résoudre durablement la question palestinienne : la solution à deux États. Tout mécanisme international ou arrangement politique doit, selon lui, soutenir cet objectif et non le contourner.

Wang Yi estime également que la communauté internationale ne peut pas marginaliser davantage la question palestinienne. Il a appelé les Nations unies à jouer un rôle central dans la recherche d’une solution politique. La Chine, a-t-il assuré, continuera de soutenir la cause palestinienne et les droits légitimes du peuple palestinien.

Relations Chine – Afrique : Pékin promet une nouvelle dynamique de coopération

La News Agency of Nigeria a interrogé Wang Yi sur l’avenir des relations sino-africaines, alors que 2026 marque le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Afrique.

Le ministre chinois a souligné la solidité de cette coopération construite au fil des décennies. Il a rappelé que, depuis 36 ans, les ministres chinois des Affaires étrangères effectuent traditionnellement leur première visite officielle de l’année sur le continent africain.

Wang Yi a également évoqué plusieurs symboles historiques de cette coopération, notamment la construction du chemin de fer Tanzanie-Zambie, un projet emblématique de la collaboration entre la Chine et l’Afrique.

Pour l’année 2026, Pékin prévoit plusieurs initiatives majeures. À partir du 1er mai, la Chine appliquera un tarif douanier zéro sur 100 % des catégories de produits africains. Cette mesure vise à stimuler le commerce et à offrir de nouvelles opportunités économiques aux pays africains.

Par ailleurs, l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels prévoit l’organisation de près de 600 événements destinés à renforcer les liens entre les peuples. À travers ces initiatives, Pékin souhaite approfondir un partenariat qu’elle considère comme stratégique pour l’avenir du continent africain et pour l’équilibre du système international.