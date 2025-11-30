Face à une maladie incurable, seul le vaccin protège : début de la campagne nationale contre la polio

Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite ont débuté ce dimanche à Alger, marquant le coup d’envoi d’une vaste opération sanitaire qui vise plus de 4,4 millions d’enfants à travers le pays. Une campagne d’envergure, organisée sous le slogan « Ensemble contre la poliomyélite » et qui ambitionne de renforcer la protection collective face à ce virus hautement contagieux.

Lors du lancement officiel à l’EPSP Les Anassers à Kouba, le ministre de la Santé, Mohamed Sidik Aït Mesoudane, a précisé que 4.425.502 enfants âgés de 2 mois à 5 ans sont concernés, répartis sur 274 établissements publics de santé de proximité. Il a rappelé que cette tranche d’âge est la plus vulnérable face à la poliomyélite, d’où la nécessité d’une couverture vaccinale totale.

De son côté, la commissaire nationale à la protection de l’enfance, Mounia Cherfi, a insisté sur l’importance de l’adhésion des parents, assurant que cette initiative devrait connaître une très forte participation.

Trois cycles de vaccination : Renforcer l’immunité collective

La campagne se déroulera sur trois phases successives :

30 novembre – 6 décembre 2025

21 – 27 décembre 2025

25 – 31 janvier 2026, avec l’administration du vaccin injectable VPI

Le ministère de la Santé a souligné que tous les enfants de la tranche ciblée doivent participer à chaque cycle, même ceux ayant déjà reçu leurs vaccins de routine, afin de garantir une immunité complète.

🟢 À LIRE AUSSI : Élèves, parents, enseignants… le numéro 1111 peut sauver des vies

Cette mobilisation intervient après la détection de cas sporadiques de la poliomyélite dérivée du vaccin de type 2 (VDPV2) dans certaines wilayas. Les autorités précisent toutefois que cela ne remet pas en cause le statut de l’Algérie, déclarée depuis 2016 comme pays exempt de la poliomyélite sauvage. Pour les experts de l’OMS et de l’UNICEF, présents lors du lancement, cette campagne représente un pas essentiel dans la préservation des acquis sanitaires et dans la prévention d’une éventuelle résurgence de la maladie.

La poliomyélite : Comprendre et prévenir un virus à haut risque

La poliomyélite est une maladie virale dangereuse qui s’attaque au système nerveux et peut entraîner une paralysie irréversible, principalement chez les enfants de moins de cinq ans. Le virus se transmet par voie fécale-orale, souvent via l’eau, les aliments ou les mains contaminées. Les premiers signes ressemblent à une grippe : fièvre, fatigue, céphalées, vomissements et douleurs musculaires.

Dans les cas graves, les paralysies peuvent toucher les jambes et parfois les muscles respiratoires, pouvant mener au décès. À ce jour, il n’existe aucun traitement curatif, ce qui rend la vaccination indispensable.

🟢 À LIRE AUSSI : « Arrêtez d’empoisonner les enfants »… Le CHU de Bab El Oued lance un cri d’alarme

Deux types de vaccins sont utilisés dans le monde :

VPI (injectable) : virus inactivé, totalement sûr, assure une forte immunité générale.

(injectable) : virus inactivé, totalement sûr, assure une forte immunité générale. VPO (oral) : virus atténué, facile à administrer, très efficace pour interrompre la transmission.

Appel aux parents : Participation essentielle pour la sécurité sanitaire

Le ministère de la Santé appelle l’ensemble des familles à se présenter massivement dans les structures sanitaires durant les trois cycles. Une forte participation est la clé pour maintenir l’Algérie protégée et empêcher toute réapparition de poliomyélite. La santé des enfants, concluent les autorités, dépend de la vigilance collective et de la continuité des campagnes de vaccination.

🟢 À LIRE AUSSI : Prévenir et traiter l’obésité chez l’enfant : le guide complet

