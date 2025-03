Face à une flambée des prix qui ne faiblit pas, les autorités saisissent 26 quintaux de bananes

Les services de contrôle économique et de répression des fraudes relevant de la direction du commerce intérieur et de la régulation du marché de la wilaya de Tipaza, en coordination avec les éléments de la sûreté nationale et de la sécurité urbaine externe d’El Hattatba, ont mené hier, dimanche 09 mars, une opération conjointe d’inspection et de surveillance au marché de gros des fruits et légumes d’El Hattatba.

Selon un communiqué des services de la direction du Commerce de la wilaya de Tipaza, l’opération s’est concentrée sur les produits connaissant une hausse injustifiée des prix.

Elle a abouti à la saisie de plus de 26 quintaux de bananes, principalement pour infraction liée à l’absence d’inscription au registre du commerce, ainsi qu’au manque de documents de facturation prouvant l’origine de la marchandise.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités locales pour lutter contre la spéculation et réguler le marché, notamment face à la multiplication des plaintes des citoyens concernant la flambée des prix de certains produits alimentaires.

Flambée des prix de la banane : l’UGCAA dénonce les pratiques spéculatives des importateurs et propose des solutions

Le prix de la banane atteint des sommets inquiétants, frôlant les 700 DA/kg sur les étals des marchés algériens. Face à cette hausse jugée injustifiée, l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) monte au créneau pour dénoncer les pratiques opaques de certains importateurs, qu’elle accuse d’être à l’origine de cette flambée des prix.

Dans un communiqué publié ce samedi, l’organisation a appelé les autorités à agir rapidement pour protéger les consommateurs et rétablir l’équilibre sur le marché.

Selon l’UGCAA, les grossistes et les détaillants ne sont pas responsables de cette situation. L’Union affirme que certains importateurs vendent les bananes à des prix élevés tout en imposant aux commerçants des facturations à des tarifs bien inférieurs. Cette pratique, qualifiée de « trompeuse », crée une distorsion des prix et pèse lourdement sur le portefeuille des consommateurs.

« Ces manœuvres spéculatives ne sont pas nouvelles », rappelle l’UGCAA, soulignant qu’elles avaient déjà été dénoncées il y a plus d’un an. Pourtant, aucune mesure concrète n’a été prise pour y mettre fin, laissant le champ libre à ces pratiques qui profitent à quelques-uns au détriment de la majorité.

L’UGCAA a vivement exhorté les autorités de régulation à ne pas tenir les commerçants pour responsables de ces augmentations, ni à leur infliger des amendes. « Il est temps d’identifier et de sanctionner les véritables responsables », a déclaré l’Union, appelant à une intervention urgente pour rétablir la transparence et la justice sur le marché.

L’organisation a également dénoncé le système de fixation des prix par messages téléphoniques, une pratique courante parmi certains importateurs. Ces messages, envoyés quotidiennement à leurs agents, ouvriraient la porte à la spéculation et à des marges bénéficiaires excessives.

Pour endiguer cette crise, elle a proposé plusieurs mesures concrètes. Parmi elles :

Instaurer une plus grande transparence dans les factures d’achat et les procédures douanières, afin de démasquer les acteurs responsables de la hausse des prix. Plafonner la marge bénéficiaire sur la banane, comme c’est déjà le cas pour d’autres produits de base tels que la viande, les légumes secs ou le café. Confier l’importation de la banane à l’État , via les offices relevant du ministère de l’Agriculture, afin de rééquilibrer le marché et d’éviter les situations de monopole.

L’Union a également réaffirmé sa volonté de mobiliser ses membres, grossistes et détaillants, pour vendre la banane à des prix réduits directement aux citoyens, à condition que le produit leur soit fourni à son prix réel.