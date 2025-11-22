Face à la vague de froid qui frappe le pays, Naftal rassure les citoyens

Face à la vague de froid qui s’est abattue sur plusieurs régions du pays, l’entreprise nationale Naftal a pris les devants pour dissiper toute inquiétude quant à la disponibilité du gaz butane. Dans un communiqué officiel, l’opérateur public a affirmé avoir mobilisé l’intégralité de ses ressources pour garantir un approvisionnement constant et régulier de ce combustible essentiel sur l’ensemble du territoire national.

La direction de Naftal a souligné que ses efforts se concentraient en priorité sur les zones traditionnellement difficiles d’accès. Les unités de conditionnement et de distribution ont vu leur capacité renforcée, permettant une augmentation notable de la cadence d’approvisionnement.

« Une priorité particulière est accordée aux régions montagneuses et aux villages isolés, » indique le communiqué.

Pour ces localités souvent confrontées à l’isolement en cas de fortes intempéries, l’entreprise a mis en place une mesure préventive cruciale : la constitution de stocks de réserve ou stocks de sécurité.

Cette démarche stratégique vise principalement à garantir la continuité du service, assurant ainsi l’accès au gaz même si les conditions météorologiques difficiles empêchent temporairement l’accès des équipes de Naftal.

À travers cette initiative, Naftal réaffirme son engagement à accompagner les citoyens et à répondre à leurs besoins. Cet effort soutenu ne se limite pas à la vague de froid actuelle, mais s’inscrit dans une politique d’approvisionnement visant à couvrir l’intégralité de la période hivernale, et ce, tout au long de l’année.

Le Ministère de l’Intérieur met en garde contre les dangers des appareils de chauffage

Le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et des Transports a renouvelé son appel à tous les citoyens pour faire preuve de la plus grande prudence et respecter strictement les consignes de sécurité lors de l’utilisation des appareils de chauffage, en particulier avec le début de la baisse des températures.

Dans un communiqué, le Ministère a appelé les citoyens à la « nécessité de faire preuve de la plus grande prudence et de respecter strictement les consignes de sécurité lors de l’utilisation des différents appareils de chauffage, afin de préserver leur sécurité et celle de leurs proches ».

Dans le même contexte, il a été rappelé la nécessité de « faire contrôler les appareils de chauffage et les chauffe-eau par un technicien spécialisé et agréé ; de se méfier des appareils contrefaits qui ne répondent pas aux normes de sécurité ; et d’éviter d’utiliser des appareils de chauffage qui n’ont pas de conduits d’évacuation des gaz de combustion ».

Le Ministère a également insisté sur la nécessité de « garantir une bonne ventilation des maisons quotidiennement, pendant au moins 10 minutes ; d’installer le détecteur d’alarme et de détection des fuites de gaz et de monoxyde de carbone ; et d’éviter de placer les chauffe-eau dans la salle de bain ou dans tout endroit étroit dépourvu de ventilation », selon le même communiqué.