Face à la grogne populaire, la GN interrompt le concert du 8 mars de Warda Charlomanti à Batna

À l’occasion de la journée mondiale de la femme, le 08 mars 2023 la chanteuse du rai Warda Charlomanti a organisé un concert à Batna. Cependant, ce concert n’a pas duré longtemps. En effet, des éléments de la gendarmerie nationale sont intervenus pour mettre fin à cette fête. Et ce, afin d’éviter une éventuelle escalade.

Dans le détail, les habitants de la région ont refusé la présence de la chanteuse. D’ailleurs, elle a été huée par le public. Vous n’êtes pas sans savoir que certains chanteurs du rai sont souvent pointés du doigt par le public algérien. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses campagnes de boycotts ont été lancées à l’encontre de ces chanteurs.

En effet, la majorité des internautes estiment que les chansons du rai contenant des paroles vulgaires ont un impact négatif sur l’éducation des jeunes générations en Algérie. Les enfants et les adolescents qui sont exposés à ces chansons peuvent adopter des comportements antisociaux et des attitudes négatives. Notamment, la consommation de la drogue. Malheureusement, les chansons du rai ne sont plus celles de la belle époque, affirment les utilisateurs des réseaux sociaux.

Chansons contenants des mots vulgaires : le ministère de la culture prend des mesures

Le ministère de la Culture et des Arts en Algérie a récemment pris la décision d’interdire la diffusion de chansons considérées comme « obscènes » lors des manifestations culturelles officielles. Cette décision a été rendue publique dans un communiqué publié sur la page Facebook du ministère le 18 février.

En fait, cette décision intervient suite à une série de débats sur la présence de chansons à caractère obscène lors de certains événements culturels en Algérie. En effet, le ministère de la Culture et des Arts a jugé que cette situation était inacceptable et a décidé de prendre des mesures pour y remédier.

Effectivement, l’interdiction de la diffusion de chansons obscènes lors des manifestations culturelles officielles est une mesure importante pour la promotion de la culture algérienne. Ainsi que la préservation des valeurs culturelles et morales du pays. Les manifestations culturelles sont des occasions pour les artistes de présenter leur travail et de partager leur talent avec le public. De ce fait, cette mesure contribuera à renforcer la qualité et la valeur de ces événements.

Il convient de souligner que cette décision ne vise pas à restreindre la liberté d’expression des artistes. Au contraire, elle a pour objectif de promouvoir une culture respectueuse des valeurs morales et culturelles de l’Algérie. Les artistes peuvent toujours exprimer leur créativité et leur talent, mais doivent le faire dans le respect des normes éthiques et morales.