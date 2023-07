Fabriqué en Kabylie, un fromage spécial à la mode suisse continue de faire parler de lui

Dans les montagnes de l’Atlas algérien, Rachid Ibersiene a fait du fromage « Tamgout » une véritable fierté pour la région. Après une carrière dans le cinéma en Italie et en tant que consultant informatique en Suisse, il a découvert sa passion pour la fabrication du fromage.

Fatigué du stress et des exigences de son ancien métier, Rachid s’est inspiré des fromagers suisses travaillant en pleine nature et a décidé de suivre leur exemple. Il a suivi une formation en Suisse, notamment dans la région de Gruyère, et a acquis les compétences nécessaires pour fabriquer son propre fromage.

En 2003, il s’est installé dans la région de l’Atlas pour apprendre les bases de la fabrication du fromage suisse. Trois ans plus tard, en 2006, il est retourné en Algérie et a fondé la société Fafi, en hommage à sa mère. Malgré les difficultés financières, il a investi ses économies dans l’entreprise, qui a nécessité un équipement d’une valeur de 10 millions de dinars.

Le fromage « Tamgout » nécessite une période de maturation variant d’un mois à deux ans, selon les préférences des clients. Fabriqué à partir de lait cru de vache, sans aucun additif alimentaire, il bénéficie de l’utilisation de ferments lactiques naturels.

De nouveaux projets pour bientôt ?

Aujourd’hui, à l’âge de 57 ans, Rachid dirige son entreprise avec l’aide de cinq employés. Sa journée est consacrée à l’inspection des caves où les meules de fromage sont entreposées, nécessitant un entretien régulier.

Dans une interview accordée a l’AFP, on apprend que chaque jour, Rachid reçoit jusqu’à 1 000 litres de lait de vache, ce qui lui permet de produire près de 50 kilogrammes de fromage. En 2018, son entreprise a commencé à générer des bénéfices, grâce à la qualité et au goût exceptionnels de ses produits.

Fier de son succès et de son expérience, Rachid Ibersiene envisage désormais de se lancer dans de nouveaux projets. Sa passion pour le fromage a su conquérir les habitants de l’Atlas algérien et se faire une place sur le marché. Son parcours est une preuve de détermination et de persévérance dans la réalisation de ses rêves.