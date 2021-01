Fabrication Sputnik-V en Algérie: Ce que Djerad et Beliaev se sont dit

Après avoir lancé hier la campagne de vaccination anti-coronavirus, l’Algérie veut maintenant passer à la fabrication du vaccin russe Spoutnik-V.

En effet, le premier ministre Abdelaziz Djerad a reçu, ce dimanche après-midi, le diplomate russe Igor Beliaev pour évoquer la coopération Algéro-russe pour la fabrication du Vaccin Spoutnik-V en Algérie.

Selon un communiqué rendu public par le premier ministère, Djerad a adressé, au nom du président Tebboune (en convalescence en Allemagne), les remerciements du gouvernement algérien aux autorités russes pour la suite diligente qui a été réservée à la demande de l’Algérie sur l’acquisition du vaccin russe anti-coronavirus.

Djerad et le diplomate russe « sont convenues d’initier des contacts entre les services compétents des deux pays (Algérie et Russie) dans le but d’instituer une coopération bilatérale dans le domaine de la fabrication du vaccin russe Spoutnik V en Algérie », lit-on dans le communiqué du département de Djerad.

Djerad reçoit la première dose du vaccin anti-covid

Le premier ministre a reçu, ce matin, la première dose du vaccin Spoutnik-V anti-coronavirus au niveau de l’EPSP (établissement public de santé de proximité) Bouchenafa à Alger.

Abdelaziz Djerad s’est fait vacciner quelques heures après le lancement de la campagne de vaccination anti-covid à Alger au niveau de la même polyclinique.

Pour rappel, l’Algérie avait reçu, hier samedi, le premier lot du vaccin Spoutnik-V qui compte environ 50.000 doses, en attendant l’arrivée d’autres livraisons.