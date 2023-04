FA Cup : Mahrez inscrit un triplé et qualifie le Man City en finale

Retrouvant sa place de titulaire, l’international algérien, Riyad Mahrez, renoue avec les performances de haute volée. En effet, pour le compte de la demi-finale de la FA Cup, le capitaine de l’équipe d’Algérie a porté son équipe, Manchester City, en finale suite à son triplé face à l’équipe de Sheffield United.

Ainsi, au sommet de sa forme, Mahrez a été l’homme clé de l’entraîneur espagnol, Pep Guardiola, lors de cette rencontre. L’ailier algérien a débloqué le score de la rencontre avant la fin de la première période grâce à un penalty transformé à la 43e minute.

Au retour des vestiaires, le récital Mahrez a commencé. Faisant étalage de sa palette technique, Mahrez a doublé la mise pour son équipe à l’heure du jeu. Montrant de plus en plus d’appétit pour concrétiser davantage sa performance des grandes soirées, Mahrez a réussi à inscrire le 3e but pour lui et pour son équipe à la 66e minute.

🚨GOAAAAAAAAAL EXCEPTIONNEL DE RIYAD MAHREZ ⚔️⚡️pic.twitter.com/bFDCbKk65n — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) April 22, 2023

« C’est la meilleure façon de célébrer l’aid » dit-il au micro de la chaîne BeIN Sports après sa prestation spectaculaire en demi-finale de la Coupe d’Angleterre.

Mahrez triple buteur : la declaration forte de Guardiola

Réussissant à atteindre le rendez-vous final de la FA Cup après une disette de 4 années, Manchester City s’est remis à l’international algérien, Riyad Mahrez, pour disputer le trophée de cette compétition historique.

Suite à sa prestation face à l’équipe de Sheffield United, le débat sur la place de Mahrez a été relancé. Marginalisé lors des précédentes rencontres, Mahrez a signé une performance qui n’a pas laissé les spectateurs indifférents.

FT | @ManCity 3-0 Sheffield United Grâce à un grand Riyad Mahrez auteur d’un triplé, Manchester City se qualifie pour la finale de la FA Cup 4 ans après ! pic.twitter.com/EIKkItENH8 — Blue Moon (@FRBlueMoon) April 22, 2023

Questionné sur la performance de son ailier algérien, le technicien catalan, Pep Guardiola, a dit, « Si je préfère le deuxième ou le troisième but de Mahrez ? Je préfère le penalty. » déclare-t-il en premier avec une pincée d’humour avant de révéler, « Mahrez est grincheux avec moi quand il ne joue pas tout le temps. Il me le fait remarquer quand il n’est pas content. » ajoute-t-il. De par son triplé, Mahrez devient le premier triple buteur de l’histoire de la FA Cup en demi-finale depuis 1958.