La Gendarmerie clarifie les règles sur l’extincteur: attention au modèle choisi, 20 000 DA d’amende en jeu

Avec la rentrée sociale et scolaire, les contrôles routiers se renforcent sur les routes algériennes. Les services de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale vérifient notamment la présence des équipements de sécurité obligatoires à bord des véhicules.

Parmi eux, certains accessoires peuvent sembler secondaires au quotidien, mais leur absence expose les automobilistes à des sanctions. Pour les véhicules fonctionnant au GPL, la réglementation impose également des exigences particulières concernant l’extincteur.

Véhicules GPL : la Gendarmerie nationale rappelle les équipements obligatoires

La Gendarmerie nationale, via sa page Tariki, a appelé les conducteurs à vérifier les équipements de sécurité présents dans leurs véhicules, conformément aux dispositions de la loi n° 26-09 portant loi sur la circulation routière.

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Cette réglementation impose aux propriétaires de différents types de véhicules de disposer à bord de trois équipements principaux :

Un extincteur ;

Un triangle de signalisation de danger ;

Un gilet de sécurité rétroréfléchissant.

L’absence de ces équipements expose le propriétaire du véhicule à une amende forfaitairede 4 000 dinars.

La Gendarmerie nationale insiste également sur l’état de l’extincteur. Celui-ci doit rester valide et immédiatement utilisable. En cas de départ de feu, son utilisation durant les premières minutes peut contribuer à limiter les dégâts matériels et à protéger les personnes présentes.

Une capacité d’au moins 2 kg pour l’extincteur : une exigence supplémentaire pour les véhicules fonctionnant au GPL

Les véhicules équipés d’un système GPL doivent toutefois respecter une condition particulière. Leur extincteur doit répondre aux spécifications réglementaires applicables à ce type de véhicule.

La Gendarmerie nationale précise que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié doivent disposer d’un extincteur à poudre d’une capacité d’au moins 2 kg.

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Le défaut de cet équipement constitue une infraction aux règles encadrant l’équipement des véhicules. Dans ce cas, les dispositions de l’article 459 du Code pénal peuvent s’appliquer.

La sanction prévue comprend :

Une amende comprise entre 10 000 et 20 000 dinars ;

Une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois jours.

L’amende maximale atteint ainsi 20 000 dinars, soit 2 millions de centimes.

Quels véhicules bénéficient d’un régime particulier pour l’extincteur ?

La Gendarmerie nationale précise par ailleurs que certains véhicules ne relèvent pas de l’exigence d’un poids minimal de l’extincteur. Il s’agit notamment des véhicules utilisés pour :

Le transport public de personnes ;

Le transport par taxi ;

Le transport scolaire ;

Le transport public de marchandises par route ;

Les véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé comme carburant.

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Pour ces catégories, le véhicule doit simplement disposer d’un extincteur en état de fonctionnement. Celui-ci doit porter le numéro inscrit sur la portière avant du véhicule.

À travers ce rappel, les services de la Gendarmerie nationale invitent donc les conducteurs à contrôler leurs équipements avant de prendre la route, en particulier pour les véhicules équipés au GPL, soumis à des exigences spécifiques en matière d’extincteur.