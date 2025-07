Extension du métro d’Alger : Le chantier des nouvelles lignes officiellement lancé

Le ministre des Travaux publics, Lakhdar Rekhroukh, a officiellement lancé ce mardi les travaux d’aménagement et de mise en place du système global pour l’extension du métro d’Alger.

Ce projet ambitieux concerne deux lignes stratégiques : El Harrach – Aéroport international Houari Boumediene et Aïn Naâdja – Baraki.

La cérémonie de lancement s’est déroulée sur le site de la future station du « Pôle universitaire » à El Harrach, marquant le coup d’envoi d’une nouvelle ère pour les transports en commun algérois.

Plusieurs personnalités étaient présentes pour l’occasion, dont le ministre des Transports, Saïd Sayoud, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, ainsi que le secrétaire général de la wilaya d’Alger, Abdelrahmane Rahmani.

Des représentants des autorités locales et des entreprises chargées du projet ont également assisté à cet événement crucial, soulignant l’importance nationale de cette initiative.

Travaux d’extension du métro d’Alger : 15 nouvelles stations pour un réseau étendu

Les travaux qui viennent de débuter sont d’une ampleur considérable. Ils englobent l’aménagement de 15 stations au total, l’équipement des tunnels existants et à venir, ainsi que la pose des voies ferrées essentielles à l’expansion du réseau.

La ligne reliant le centre d’El Harrach à l’aéroport international s’étendra sur 9,5 kilomètres et desservira neuf stations névralgiques :

Hacène Badi,

le pôle universitaire,

Beaulieu,

Oued Smar,

l’université Houari Boumediene,

Rabia Tahar,

Smail Yefsah,

le quartier des d’affaires,

et la station de l’aéroport.

Quant à la ligne Aïn Naâdja – Baraki, longue de 6 kilomètres, elle comptera six stations clés :

Mohamed Boudiaf

Aïn Naâdja

Parc urbain Mohamed Belarbi

le jardin (El Hadika)

Quartier des 2004 logements à Baraki

Ces nouvelles extensions sont une excellente nouvelle pour les habitants d’Alger. Elles permettront de relier de vastes zones résidentielles à des pôles d’activités majeurs de la capitale.

Parmi les connexions les plus attendues, on compte le pôle universitaire d’El Harrach, l’Université Houari Boumediene, et le centre d’affaires de Bab Ezzouar, avec un accès direct à l’aéroport international Houari Boumediene.

Cette expansion facilitera grandement les déplacements quotidiens des citoyens, réduisant les temps de trajet et améliorant la fluidité du trafic.

Le délai de réalisation de ces deux nouvelles lignes a été fixé à 24 mois, avec la promesse d’une mise en service progressive de certains tronçons. Cette approche permettra aux Algérois de bénéficier des avantages du nouveau réseau par étapes, optimisant ainsi l’impact sur la mobilité urbaine.

Cette expansion du métro d’Alger représente un pas de géant vers une infrastructure de transport moderne et efficace, essentielle pour le développement économique et social de la capitale.