Extension du métro d’Alger : en images, l’état d’avancement du chantier de Bab El Oued

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a effectué ce jeudi 16 juillet une visite inopinée sur le chantier de la station de métro « Taleb Abderrahmane » à Bab El Oued (Alger). L’objectif est d’évaluer l’avancement des travaux d’extension du métro sur le tronçon reliant la place des Martyrs à Bab El Oued.

Le ministre s’est déplacé sans préavis pour constater par lui-même l’état d’avancement de ce chantier stratégique pour la capitale. Cette visite intervient dans un contexte où les autorités accélèrent plusieurs projets d’infrastructures de transport à travers le pays.

Le groupe Cosider Travaux publics pilote la réalisation de ce projet d’envergure. La société Métro d’Alger assure quant à elle le rôle de maître d’ouvrage délégué. La Société nationale des études pour les infrastructures (SNC-Études) suit le dossier en tant que bureau d’études, tandis que l’organisme national de contrôle technique des travaux publics accompagne le projet dans le cadre de ses missions de contrôle technique.

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Des travaux d’envergure sous haute surveillance

Sur le terrain, le ministre a examiné plusieurs aspects techniques du chantier. Les équipes mènent actuellement les grands travaux de terrassements, une étape cruciale qui conditionne la suite des travaux souterrains. Elles procèdent également au renforcement du tunnel grâce à des poteaux spécifiques, une technique qui garantit la solidité de la structure sur le long terme.

Le chantier comprend aussi la réalisation des ouvrages de ventilation ainsi que des entrées de la station, deux éléments essentiels pour le futur fonctionnement de cette infrastructure. Les responsables du projet ont fourni au ministre des explications techniques détaillées sur le rythme de réalisation et les différentes phases d’avancement.

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Des instructions fermes pour accélérer le chantier

À l’issue de cette visite, le ministre Abdelkader Djellaoui a délivré une série d’instructions visant à accélérer le rythme des travaux. Le ministre a insisté sur le respect strict des délais de réalisation et des normes de qualité, particulièrement pour les opérations de terrassement et de renforcement du tunnel.

Il a également exigé un renforcement des mesures de sécurité au sein du chantier. La protection des ouvriers et la sécurisation du site constituent en effet une priorité pour un projet mené en zone urbaine dense.

Le ministre a par ailleurs demandé une coordination rigoureuse entre l’ensemble des intervenants du projet. Cette exigence vise à éviter les retards liés à un manque de communication entre les différents acteurs impliqués dans le chantier.

Enfin, Djellaoui a ordonné la mise en place d’un suivi quotidien de l’avancement des travaux. Cette mesure permettra de lever rapidement tout obstacle technique ou organisationnel qui pourrait survenir, afin de garantir une progression du projet conforme au calendrier fixé.

Cette extension du métro d’Alger vers Bab El Oued représente un enjeu majeur pour la mobilité urbaine dans la capitale. Une fois achevée, elle facilitera les déplacements de milliers d’habitants entre le centre-ville et ce quartier populaire densément peuplé.

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