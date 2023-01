Extension du métro d’Alger : à quand la fin des travaux ?

Le réseau du métro de la capitale algéroise va bientôt se renforcer avec deux nouvelles lignes, celle de Ain Naâdja-Baraki, mais aussi celle d’El-Harrach-Aéroport Houari Boumediene. D’ailleurs, le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a révélé, hier, le taux d’avancement des travaux des extensions du métro d’Alger, ainsi que la date d’achèvement des travaux.

Intervenant lors d’une visite de travail et d’inspection des projets du secteur dans la wilaya d’Alger, le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a fait part de « l’engagement des entreprises en charge des travaux de génie civil des extensions du réseau du métro d’Alger, Ain Naâdja-Baraki et El-Harrach-Aéroport Houari Boumediene, à terminer entièrement les travaux d’ici mars 2024″.

En outre, le ministre Kamel Beldjoud a aussi indiqué que « le taux d’avancement de ces travaux avoisine actuellement les 80 %, et ce, sur les deux extensions ». À cet effet, le ministre des Transports a assuré de « la disponibilité des fonds et de toutes les conditions en vue de réaliser cet engagement ».

Nouveau projet d’extension du métro à Alger

Dans ce même sillage, le premier responsable du secteur des Transports dans notre pays a évoqué un troisième projet d’extension du réseau du métro dans la capitale. Ce dernier concernant la ligne reliant la Place des martyrs, Taleb Abderrahmane et Triolet.

En effet, le ministre Kamel Beldjoud a fait part « du lancement prochain des travaux de cette extension, notamment grâce à la disponibilité de l’enveloppe financière et de l’entreprise de réalisation ».

Outre l’extension vers Bab El Oued, le ministre des Transports s’est exprimé au sujet de l’extension vers Dely Brahim, faisant savoir que « ce projet sera étudié d’ici à l’année prochaine ».

Travaux d’extension du métro d’Alger : quelles sont les raisons du retard ?

Lors du point de presse animé en marge de sa visite de travail et d’inspection, le ministre Kamel Beldjoud a aussi évoqué « le système intégral de gestion des deux projets, comprenant l’électricité, la ventilation, les télécommunications et les aménagements intérieur et extérieur ».

D’ailleurs, il n’a pas manqué de souligner le fait que « le retard observé dans le lancement des travaux intervient à cause de facteurs exogènes, particulièrement la pandémie de la Covid-19, qui a retardé le lancement des travaux de deux (2) à trois (3) ans ».

Cependant, le ministre des Transports a fait part de « la prise d’une décision définitive concernant ce volet des travaux avant la fin du mois en cours ». Et ce, « en choisissant entre le lancement d’un appel d’offre national et international et l’attribution du marché de gré à gré à une entreprise nationale ».

« Prévoyant le début des travaux après le mois du Ramadan », Kamel Beldjoud a souligné « la disponibilité du budget pour la réalisation de ce système ainsi que les cahiers des charges ». De plus, le ministre des Transports a rassuré quant au respect des délais pour la réalisation du système intégral par les entreprises en charge des projets, affirmant « l’implication de son département ».