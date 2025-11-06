Extension d’Erasmus+ : Bruxelles veut inclure l’Algérie, la droite française s’y oppose

La Commission européenne, par la voix de sa vice-présidente Kaja Kallas, envisage d’élargir le programme Erasmus+ aux nations du Pacte pour la Méditerranée. En France, la polémique enfle déjà en raison de cette extension qui ouvrirait le programme d’échanges universitaires à dix nouveaux pays, parmi lesquels : l’Algérie, la Palestine et la Syrie.

L’objectif de cette extension est de favoriser un environnement plus intégré et inclusif dans la région. Le nouveau projet, destiné à relancer la coopération entre l’UE et les pays de la Méditerranée non-européens, reposera sur deux axes majeurs :

Un dialogue de haut niveau sur l’enseignement supérieur ;

L’élargissement du célèbre programme Erasmus+ (soutien à l’éducation, à la formation, à la jeunesse et au sport) aux partenaires au sud de la Méditerranée.

Les Républicains s’opposent à l’extension du programme Erasmus + à dix autres pays

Face à l’initiative de la Commission européenne, le chef de file des députés LR au Parlement européen, François-Xavier Bellamy, et sa collègue Céline Imart, sont passés à l’action. Ils multiplient vidéos et communiqués et ont lancé une pétition pour stopper ce projet.

Le député européen critique « la modification profonde de la nature d’Erasmus+« . Conçu initialement pour la mobilité des étudiants européens partageant des modèles académiques convergents, le programme, selon Bellamy, « perdait son sens en s’ouvrant à des systèmes extérieurs à l’Union européenne« .

De plus, le député accuse certains pays cités dans le document d’être « autorités et instables« . Il mentionne explicitement la Libye, la Syrie, la Palestine ou encore l’Algérie, qu’il juge « hostile aux intérêts français« . François-Xavier Bellamy dénonce aussi une incohérence de la Commission qui, en suspendant sa coopération avec certaines institutions hongroises tout en s’ouvrant à Gaza, semble considérer que les valeurs européennes sont « mieux respectées à Gaza qu’à Budapest« .

Nous avons absolument besoin de vous avec @fxbellamy pour dire NON à la nouvelle folie de la Commission !

NON pour faire d'Erasmus un outil migratoire ou diplomatique !

NON pour humilier la France qui a deux de ses…

L’Algérie pointée du doigt par les Républicains

Par ailleurs, le chef de file des députés LR au Parlement européen s’en prend à la dimension migratoire de ce projet. L’immigration étudiante est déjà une source majeure de titres de séjour, et la multiplication des visas étudiants, selon lui, augmente « le risque de voir les bénéficiaires rester au-delà de la durée autorisée.

Il insiste sur « l’aberration d’accorder des visas à des étudiants de pays, comme l’Algérie, qui refusent de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière« . Bellamy semble s’emmêler les pinceaux en citant également le cas de Boualem Sansal.

En ouvrant Erasmus à l'Algérie, la Libye ou la Syrie, la Commission européenne dénaturerait ce programme, abandonnerait nos principes universitaires, et ouvrirait une nouvelle voie d'immigration.

Le projet de la Commission européenne s’expliquerait, selon le député, par une « double erreur d’analyse » :

« l’éternelle naïveté européenne » : le député LR accuse de nombreux décideurs, dont des Français, de sous-estimer « l’hostilité » de certains pays, ou la cible que représente le monde étudiant pour « l’islam politique« .

Un mauvais calcul démographique : Bellamy affirme que la Commission cherche à résoudre le déficit de naissances en Europe par l’importation de population du Moyen-Orient, croyant que ces personnes viendront compenser les tensions du marché du travail, une approche que le député qualifie « d’erreur historique« .

