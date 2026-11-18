Cinq pays européens ont dévoilé le 16 novembre un projet de centre de retour au Rwanda. Ils veulent y transférer des déboutés du droit d’asile. Les Algériens arrivent en tête des personnes sommées de quitter l’Union européenne. Pourtant, la grande majorité d’entre eux reste hors du champ de ce projet. Explications.

Qui sera envoyé au Rwanda ?

L’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas portent ce projet de « centre de retour ». Leurs dirigeants l’ont présenté le 16 novembre 2026 à Vienne, aux côtés du ministre rwandais de l’Intérieur, Vincent Biruta. Aucun accord formel n’est encore signé : les négociations avec Kigali se poursuivent.

Le centre accueillera des adultes sans droit au séjour dans l’Union européenne, déboutés de toutes leurs démarches pour rester. Ils devront faire l’objet d’une décision de retour exécutoire. Le dispositif vise surtout les personnes que leur pays d’origine refuse de reprendre, faute de coopération de ses autorités.

La première phase reste très ciblée. Elle concerne uniquement des hommes seuls, et les mineurs non accompagnés en sont exclus. Le gouvernement néerlandais précise aussi qu’il donnera la priorité aux personnes originaires de pays proches du Rwanda.

Le centre restera de petite taille. Les responsables évoquent une capacité d’environ 100 personnes à la fois, soit une vingtaine par pays. Aucun texte ne cible une nationalité en particulier.

Le centre de retour au Rwanda sera-t-il une prison ?

Les cinq pays insistent sur un point : le centre ne sera pas une prison. Les personnes transférées pourront circuler librement au Rwanda. Elles obtiendront un droit au séjour, avec un accès au travail, aux soins, à l’éducation et à la justice.

« Dans le cadre de ce partenariat, le Rwanda offrirait une seconde chance » à ces personnes, affirme Vincent Biruta. Selon lui, elles pourront rester sur place, rentrer chez elles ou partir là où elles ont un droit au séjour. Kigali ne demande pas d’argent, mais les pays partenaires paieront le transfert et l’intégration sur place.

Les dirigeants européens défendent un projet politique fort. La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, y voit un « tournant » face à « l’immigration illégale ». Le chancelier autrichien Christian Stocker parle d’un « changement de paradigme historique ».

Les organisations de défense des droits humains dénoncent le projet. Amnesty International redoute qu’il devienne « un trou noir cruel pour les droits humains ». Quarante-sept associations et syndicats demandent son abandon. Human Rights Watch rappelle la répression et les détentions arbitraires au Rwanda.

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Pourquoi les Algériens de France et d’Espagne sont-ils peu concernés ?

Les Algériens figurent pourtant en première ligne des expulsions en Europe. Au dernier trimestre 2025, 12 455 Algériens ont reçu l’ordre de quitter l’Union européenne. Ils devancent largement les Marocains (7 385), d’après les chiffres d’Eurostat.

Mais la carte des expulsions joue en leur faveur. La France prononce de loin le plus de décisions d’éloignement : 34 040 sur ce trimestre, toutes nationalités confondues. L’Espagne suit avec 12 380 décisions. Or ni Paris ni Madrid ne participent au projet rwandais.

Les deux pays s’opposent même à ces centres hors d’Europe. Emmanuel Macron s’y est dit opposé le 19 juin, « pour ce qui est de la France ». Le dispositif n’est « ni efficace ni ne correspond aux principes qui sont les nôtres », a-t-il estimé. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, rejette lui aussi la mesure.

Parmi les cinq pays du projet, seule l’Allemagne figure dans le trio de tête : 10 720 décisions au dernier trimestre 2025. Les Algériens qui y vivent en situation irrégulière pourraient donc entrer, en théorie, dans le dispositif. La petite taille du centre limite toutefois ce risque à court terme.

La coopération consulaire compte aussi. Un centre de retour vise d’abord les personnes que leur pays d’origine refuse de reprendre. Au printemps, la France et l’Algérie ont relancé la délivrance des laissez-passer consulaires. Ces documents permettent les renvois directs vers l’Algérie.

L’Italie, destination de nombreux harraga algériens, reste en dehors du projet. Giorgia Meloni soutient pourtant cette approche, mais Rome n’a signé aucun accord avec Kigali. Le gouvernement italien doit encore gérer les difficultés de ses centres en Albanie.

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Que change le règlement retour ?

Le projet rwandais s’appuie sur le nouveau règlement européen sur les retours. Les Vingt-Sept l’ont adopté définitivement le 1er octobre 2026. Le texte autorise les États membres à envoyer des migrants vers des centres situés dans des pays tiers.

La réforme supprime une exigence importante. Jusqu’ici, un État renvoyait un migrant vers son pays d’origine ou vers un pays avec lequel il avait un lien. Désormais, il peut le transférer vers un pays tiers sans lien avec lui, si un accord existe.

Ces accords ne peuvent viser que des pays qui respectent les droits humains et le principe de non-refoulement. Ils doivent fixer les conditions de séjour des personnes transférées et les obligations de chaque partie. Les mineurs non accompagnés restent exclus, et chaque État décide librement d’y recourir ou non.

Le règlement durcit aussi d’autres règles. La rétention peut durer douze mois, et jusqu’à vingt-quatre mois dans certains cas. L’interdiction de retour dans l’Union atteint dix ans, voire vingt ans pour des motifs justifiés. Notre article sur l’adoption du règlement retour détaille l’ensemble de ces mesures.

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Quand les premiers transferts auront-ils lieu ?

Les premiers transferts doivent avoir lieu en 2027. Christian Stocker veut ouvrir « le premier centre de retour au Rwanda en 2027 ». Les cinq pays, le Rwanda et les organisations internationales doivent encore fixer les détails dans les prochains mois.

Le cadre européen, lui, est déjà prêt. Le règlement retour est entré en vigueur le 16 octobre 2026, après sa publication au Journal officiel de l’UE. Ses règles sur les centres de retour s’appliquent dès cette date. Le reste du texte s’appliquera à partir du 17 octobre 2027.

D’autres pays observent l’expérience. L’Irlande étudie sa participation, et le Royaume-Uni suit l’initiative « avec intérêt ». En 2023, la Cour suprême britannique avait pourtant jugé illégal le plan d’expulsions de Londres vers le Rwanda. Le gouvernement l’a ensuite abandonné.

FAQ : expulsions vers le Rwanda et Algériens sans papiers

Un Algérien sans papiers en France peut-il être envoyé au Rwanda ?

Non, pas dans le cadre de ce projet. La France n’y participe pas et s’oppose aux centres de retour hors d’Europe. Emmanuel Macron a confirmé cette position le 19 juin 2026.

Un Algérien en situation irrégulière en Allemagne est-il concerné ?

En théorie, oui. L’Allemagne fait partie des cinq pays du projet, et aucune nationalité n’est exclue. Le centre n’accueillera toutefois qu’une centaine de personnes à la fois.

Qui peut être transféré dans le centre de retour au Rwanda ?

Des adultes déboutés, sans droit au séjour et visés par une décision de retour exécutoire. La première phase concerne uniquement des hommes seuls. Les mineurs non accompagnés restent exclus.

Les personnes transférées au Rwanda seront-elles enfermées ?

Non, selon les cinq pays et le Rwanda. Le centre sera ouvert, et les personnes pourront circuler librement. Elles obtiendront un droit au séjour, avec un accès au travail et aux soins.

Peut-on quitter le Rwanda après un transfert ?

Oui, selon le ministre rwandais de l’Intérieur, Vincent Biruta. Les personnes pourront rentrer dans leur pays ou partir là où elles ont un droit au séjour. Elles pourront aussi rester au Rwanda.

Quand les premières expulsions vers le Rwanda auront-elles lieu ?

Les cinq pays visent 2027 pour les premiers transferts. Les négociations avec le Rwanda se poursuivent, et aucun accord formel n’est encore signé.

L’Espagne et l’Italie participent-elles au projet ?

Non. L’Espagne s’oppose aux centres de retour hors d’Europe. L’Italie reste en dehors du projet, même si Giorgia Meloni soutient cette approche.