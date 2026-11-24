Longtemps associée à la France, la hausse des mesures d’éloignement visant des ressortissants algériens gagne désormais d’autres pays européens. Au Portugal — pourtant une destination peu traditionnelle pour la diaspora algérienne —, les Algériens figurent parmi les nationalités les plus ciblées par l’explosion des ordres d’expulsion en 2025, révèlent de nouveaux chiffres officiels publiés cette semaine par le site spécialisé Schengen Visa Info.

Selon les chiffres d’Eurostat, le Portugal a prononcé 18 245 ordres de quitter le territoire en 2025, un chiffre en nette hausse par rapport à l’année précédente. Pourtant, seules 825 personnes ont effectivement quitté le pays.

Ce décalage se traduit par un taux d’exécution de seulement 4,5 % — soit le plus faible parmi les États de l’UE ayant émis plus de 1 000 décisions d’éloignement, loin derrière la moyenne européenne établie à 28,6 %.

🟢 À LIRE AUSSI : Régularisation des sans-papiers en France : une nouvelle circulaire attendue avant fin 2026

Combien d’Algériens sont sous le coup d’un ordre d’expulsion au Portugal ?

Les ressortissants d’Asie du Sud et du Brésil constituent l’essentiel des personnes sommées de quitter le territoire portugais. En tête de liste figurent les Indiens (4 015 décisions), suivis des Bangladais (2 945) et des Brésiliens (2 515). Un poids considérable à l’échelle continentale : en 2025, le Portugal a concentré à lui seul près d’un quart des ordres d’expulsion émis dans toute l’UE contre des ressortissants indiens et bangladais, et 30 % de ceux visant des Brésiliens.

En 2025, les Algériens se sont hissés parmi les nationalités les plus visées par les obligations de quitter le territoire portugais, occupant la 6e place avec 1 050 ordres d’expulsion recensés. Pourtant, ce chiffre élevé contraste fortement avec la réalité des départs : sur ces 1 050 décisions d’éloignement prononcées, seules 5 ont été effectivement exécutées au cours de l’année.

Juste derrière les Algériens, les ressortissants marocains occupent la 7e place de ce classement avec 735 ordres d’éloignement prononcés, pour là aussi à peine 5 expulsions effectives. Ce faible ratio reflète une tendance globale à l’échelle du pays : sur l’ensemble des 18 245 décisions de quitter le territoire émises par Lisbonne en 2025, seules 825 ont réellement été mises à exécution.

Les Algériens en tête des nationalités les plus visées en Europe

En 2025, les ressortissants algériens forment la nationalité la plus ciblée par les obligations de quitter le territoire au sein de l’Union européenne, avec 45 265 décisions d’éloignement recensées. Une pression migratoire largement concentrée dans trois pays : plus de la moitié de ces ordres (53 %) émanent de la France, suivie par l’Espagne (23 %) et l’Italie (5 %).

Juste derrière eux, les ressortissants marocains occupent la deuxième marche de ce classement européen avec 28 880 décisions d’éloignement prononcées en 2025. Là encore, trois pays concentrent l’essentiel des procédures : la France arrive en tête avec 36 % des ordres émis, suivie de l’Espagne (21 %) et de la Belgique (14 %).

C’est la France qui détient le record européen des décisions d’éloignement en 2025. Selon Eurostat, Paris a prononcé 137 550 ordres de départ au cours de l’année, soit près d’un tiers (28,3 %) du volume global de l’Union européenne.

🟢 À LIRE AUSSI : Faux papiers dans six départements : un Algérien condamné à six mois de prison à Lyon