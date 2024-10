Expulsions de pays européens : les Algériens et les Marocains parmi les plus touchés en 2024

Le débat sur l’immigration se poursuit en Europe. D’ailleurs, une récente étude d’Eurostat révèle que près de 100 000 ressortissants non-européens ont été sommés de quitter l’Union européenne, au cours du deuxième trimestre de l’année en cours.

Le rapport, mis en ligne le 30 septembre 2024, dévoile les chiffres relatifs à l’application des obligations de quitter le territoire européen, délivrées à l’encontre des ressortissants étrangers. Les Algériens et les Marocains arrivent en tête de la liste.

Le nombre de ressortissants renvoyés vers leurs pays d’origine a augmenté de 21.3 % en 2024

Les données d’Eurostat recensent 96115 ressortissants étrangers ayant reçu une obligation de quitter le territoire européen au deuxième semestre de l’année 2024. Par ailleurs, seulement 25 285 ordres ont été exécutés au cours de la même période.

Le même rapport souligne qu’en comparaison aux données du premier semestre de l’année en cours, le nombre des ordres d’expulsions prononcés par les États membres de l’Union européenne a baissé de 7 %, tandis que le nombre des retours vers les pays d’origine a diminué de 3.9 %.

Par rapport à la même période de 2023, le nombre des obligations de quitter le territoire a diminué de 10% et le nombre de ressortissants étrangers renvoyés a augmenté de 21.3 %.

Les Algériens et les Marocains en tête de la liste

Parmi les ressortissants étrangers ayant reçu le plus grand nombre d’ordres d’expulsion du territoire européen, les Algériens et les Marocains partagent la première place du podium avec la plus grande part du total, notamment 7% chacun.

Par ailleurs, ils sont suivis par les Turcs et les syriens (6%). En revanche, parmi les personnes renvoyées vers leurs pays d’origine, la plupart étaient des citoyens de la Géorgie (10%), de l’Albanie (8%) et de la Turquie (7%).

À l’autre côté de la balance, la France arrive en tête des pays qui délivrent le plus d’ordres d’expulsion (31 195), suivie par l’Allemagne (12 885) et la Grèce (6 555). En revanche, la France (3 555), l’Allemagne (2 830) et la Suède (2 360) ont enregistré le plus grand nombre de personnes renvoyées vers des pays tiers.

