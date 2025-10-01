Expulsions en Europe : les Algériens, en tête des décisions d’éloignement au 2ᵉ trimestre 2025

Selon les dernières données d’Eurostat, l’Union européenne a ordonné à 9 805 ressortissants algériens de quitter son territoire au cours du deuxième trimestre de l’année 2025. Ces chiffres illustrent l’ampleur des expulsions d’Algériens en Europe.

Au deuxième trimestre de l’année 2025, l’Union européenne a ordonné à 116 495 citoyens non-européens de quitter son territoire et 28 355 ont été effectivement renvoyés vers des pays tiers. Comparativement aux données de la même période de l’année précédente, les données révèlent une nette intensification des mesures d’éloignement :

Hausse de 3.6 % du nombre de r essortissants non-européens sommés de quitter le territoire. Cela indique une tendance à la hausse dans la délivrance des décisions d’éloignement ;

sommés de quitter le territoire. Cela indique une tendance à la hausse dans la délivrance des décisions d’éloignement ; Augmentation particulièrement marquée de 12.7 % du nombre de retours effectifs vers des pays tiers. Cette forte augmentation suggère que l’Union européenne a intensifié l’exécution des ordres d’éloignement, concrétisant davantage de renvois qu’un an auparavant.

Par rapport au trimestre précédant de l’année en cours, ce chiffre a diminué de 6.3 % et le nombre des retours vers les pays d’origine a baissé de 0.8 %.

9 805 Algériens ont reçu l’ordre de quitter l’Europe au 2ᵉ trimestre 2025

Les données d’Eurostat pour le deuxième trimestre 2025 détaillent l’origine des citoyens non-européens visés par les politiques d’éloignement, ainsi que les États membres qui y sont les principaux acteurs.

Parmi l’ensemble des citoyens non-européens ayant reçu un ordre de quitter un pays de l’UE, la majorité provient du Maghreb et de la Turquie. En effet, les Algériens arrivent en tête avec 9 805 décisions d’éloignement, suivis de près par les Marocains (7 085) et des Turcs (6 310).

Cependant, l’analyse des retours effectifs vers des pays tiers, c’est-à-dire les expulsions concrétisées, montre une réalité différente. Les accords de rapatriement et l’application des ordres d’éloignement semblent être plus probants avec d’autres pays comme la Géorgie (2 460), suivis par la Turquie (2 020) et l’Albanie (1 940).

Selon Eurostat, la Turquie est donc le seul pays à figurer à la fois dans le trio de tête des ordres d’éloignement et dans celui des renvois effectifs.

France, Allemagne, Espagne… Qui expulse le plus ?

Toujours selon les données d’Eurostat, la répartition géographique de cette activité d’éloignement est très inégale. Trois pays concentrent l’essentiel des décisions d’éloignement : La France se place largement en tête avec 34 760 ordres de quitter le territoire. Elle est suivie par l’Espagne (14 545) et l’Allemagne (14 095).

Concernant les expulsions exécutées, ces mêmes États membres, à l’exception de l’Espagne, sont encore les plus actifs : la France (3 685), l’Allemagne (3 445) sont les principaux acteurs de ces retours effectifs durant le deuxième trimestre 2025, complétés par la Suède (2 865).

