La Belgique bat un record d’expulsions : les ressortissants algériens dans le lot

Année historique pour l’Office des Étrangers : la Belgique bat un record d’éloignements d’étrangers condamnés par la justice et sans titre de séjour valide. Une fermeté assumée par les autorités qui touche directement plusieurs nationalités, dont plusieurs ressortissants algériens renvoyés vers leur pays d’origine.

Depuis le début de l’année 2026, la Belgique franchit un cap inédit avec le renvoi de 1 239 étrangers condamnés en situation irrégulière. Il s’agit d’un niveau record depuis la création de ces données statistiques, surpassant le précédent sommet établi en 2017 avec 1 112 personnes éloignées du territoire.

Ces mesures visent spécifiquement les ressortissants étrangers condamnés par les tribunaux belges et dépourvus de titre de séjour. Leur expulsion s’effectue soit à l’issue de leur peine d’emprisonnement, soit directement en exécution d’une décision administrative d’éloignement.

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Expulsion d’étrangers condamnés en Belgique : 138 Algériens parmi les personnes renvoyées

Selon les autorités belges, ce pic d’expulsions découle d’une synergie renforcée entre l’Office des Étrangers, l’appareil judiciaire et l’administration pénitentiaire. La ministre de l’Asile et de la Migration, Anneleen Van Bossuyt, a d’ailleurs confirmé que le renvoi des étrangers condamnés en situation irrégulière constituait une priorité absolue du gouvernement.

Sur les 1 239 personnes expulsées en 2026, 138 sont des ressortissants algériens, selon les données officielles relayées lundi 14 septembre par le média 7sur7. L’Algérie figure ainsi parmi les principales nationalités visées par ces mesures, occupant la troisième position derrière le Maroc (233 expulsions) et l’Albanie (195 expulsions).

Les autorités belges rappellent que ces expulsions ciblent uniquement les étrangers condamnés en situation irrégulière. L’organisation effective de ces retours reste toutefois conditionnée au feu vert diplomatique et à la finalisation des démarches administratives avec les pays d’origine.

Un accord signé en avril 2026 entre la Belgique et l’Algérie est venu formaliser une coopération accrue pour le retour des ressortissants algériens en situation irrégulière. Ce cadre bilatéral vise spécifiquement à simplifier et accélérer les procédures de réadmission entre Bruxelles et Alger.

La Belgique durcit le ton et accélère l’expulsion des étrangers condamnés

Le gouvernement belge indique avoir intensifié les ressources dédiées à l’expulsion des étrangers condamnés en situation irrégulière. Cette stratégie s’appuie sur un partenariat renforcé entre l’Office des Étrangers, la justice et les administrations partenaires.

Les autorités s’attachent à exécuter le renvoi des personnes condamnées sous le coup d’une mesure d’éloignement, dans le strict respect du cadre légal belge.

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