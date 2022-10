Expulsion sans-papiers : 8 Français sur 10 jugent l’État inefficace

L’immigration est un sujet qui revient de plus en plus sur le devant de la scène française. Les représentants prennent la parole un à un mais les citoyens prennent eux aussi position et donnent leur avis sur le sujet via un sondage qui en dit long sur leur avis.

CSA est un institut de sondages, qui opère depuis plus de 40 ans en France et à l’international. Il a fourni en exclusivité à CNEWS un sondage paru ce mercredi 26 octobre qui reflète l’avis tranché des français à propos de l’immigration.

Selon celui-ci, environ de huit Français sur dix soit 79 % pensent que le gouvernement n’est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière.

Ces réponses englobent tous les profils de personnes que ce soit en termes d’âges ou de sexe. Néanmoins certaines nuances restent perceptibles quant aux avis des uns et des autres. En effet, selon la même source, les citoyens âgés entre 50 et 64 ans sont les plus tranchés sur le sujet, et 83% d’entre eux pense que le gouvernement n’est pas assez efficace. 80% des personnes ayant entre 25 et 34 ans sont du même avis.



Cependant, les jeunes adultes qui ont entre 18 et 24 ans sont plus mitigés et seulement 69% d’entre eux trouvent le gouvernement inefficace vis a vis de l’expulsion des sans papiers.

Le président Macron veut “durcir” les lois pour les sans papiers

Comme beaucoup de responsables, le président français Emmanuel Macron a lui aussi exprimé son avis quant à l’immigration, notamment en ce qui concerne les personnes en situation irrégulière.

C’est sur France 2, que le chef d’État français a évoqué la présentation d’une nouvelle loi sur l’asile et l’immigration. Celle-ci aura pour objectif la régulation du fflux d’arrivants sans papiers mais aussi l’amélioration des procédures liées aux OQTF. Selon lui, il faut donc “durcir les règles » et pour cela il propose une réforme du système. Cette loi sera proposée lors d’un futur débat parlementaire dans les semaines à venir et aura pour but de faciliter les démarches liées à l’expulsion des sans papiers.

Cependant Emmanuel Macron a tenu à nuancer ses propos en apportant une précision vis-à-vis du lien fait entre immigration et insécurité. Il ajoute alors qu’il ne « ferait jamais de lien existentiel entre immigration et insécurité ».