Expulsion d’étrangers pour actes graves: Le Pen soutient Darmanin

La cheffe du Rassemblement National (RN), Marine Le Pen a certes échoué aux portes de l’Elysée face au président réélu Emmanuel Macron. Mais, cette dernière a prouvé sa place politique auprès des français en s’imposant avec 89 députés RN, aux dernières élections législatives de juin 2022.

Parmi les projets défendus par Marine Le Pen depuis des années, l’immigration, qui a toujours été au cœur des débats menés par cette dernière.

La cheffe du parti d’extrême droite a encore une fois de plus confirmé ses positions par rapport au sujet de l’immigration, ce dimanche 10 juillet sur BFMTV en évoquant un cas concret. En affirmant que si l’Assemblée nationale était amenée à s’exprimer sur la proposition de Gérald Darmanin faite la veille dans Le Monde, d’assouplir les conditions d’expulsion d’étrangers condamnés, alors la présidente du groupe dirait «oui», «cent fois oui».

Marine Le Pen approuve la proposition de Darmanin

Le ministre intérieur, Gérald Darmanin a affirmé : « Je vais être explicite : nous voulons permettre l’expulsion de tout étranger reconnu coupable d’un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. » A cela Marine Le Pen, qui est aussi la députée du Pas-de-Calais répond : « On signera des deux mains ». « On va même améliorer son texte, à mon avis, pour lui permettre d’être plus efficace, d’être plus performant », a-t-elle poursuivi, ne voyant « aucune difficulté » à soutenir ce texte. « C’est dans notre projet depuis des années. »

Selon Marine Le Pen, la démarche de Gérald Darmanin n’est pas assez ambitieuse. Mais elle reste « mieux que rien », même s’« il faut plus, beaucoup plus ». « De toute façon, à chaque fois qu’on peut cranter vers quelque chose qui est positif, on crante vers quelque chose qui est positif », a-t-elle ajouté.