Expulsion des étrangers : la France passe à la vitesse supérieure

En France, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ne cesse de multiplier les sorties médiatiques qui visent les populations immigrées. Ses récentes déclarations s’approchent, à s’y méprendre, du discours de l’extrême droite.

Après ses tweets polémiques sur l’Algérien accusé à tort dans l’affaire des policiers agressés à Lyon, le ministre français de l’Intérieur a récidivé ce matin sur l’antenne de la Radio RTL. Lors de son intervention, Darmanin a annoncé la promulgation prochaine d’une loi qui facilite l’expulsion des délinquants étrangers.

Le mariage ne protégera plus de l’expulsion

Ce mardi 26 juillet, Gérald Darmanin a annoncé au micro de RTL, la présentation « à la rentrée de septembre » d’une loi pour lever « toutes les réserves » législatives qui empêche l’expulsion des étrangers délinquants.

Parmi ces « réserves », le ministre français de l’Intérieur a mentionné le fait « d’avoir contracté un mariage » ou d’être arrivé sur le territoire « avant un certain âge (celui de 13 ans, NDLR) ».

Expliquant les raisons qui motivent la promulgation de nouveau texte de loi, Darmanin a invoqué l’impossibilité d’expulser un étranger coupable « d’actes graves » si « son arrivée sur le territoire (français) a eu lieu avant l’âge de 13 ans. »

De son côté, le président Emmanuel Macron a promis que les ordonnances de quitter le territoire français (OQTF) seront dorénavant appliquées à 100 %.

Les expulsions vers les pays du Maghreb et d’Afrique en nette hausse

En 2020, à cause de la crise sanitaire, moins de 10 % des OQTF ont été appliquées. Mais au premier semestre 2022, celles-ci ont augmenté, selon Darmanin, de 25 % pour atteindre le chiffre de 9 685 expulsions. « On a augmenté de 50 % (le nombre de OQTF) vers certains pays du Maghreb et d’Afrique », a poursuivi le ministre.

En 2021, à cause de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, le nombre d’expulsions avait considérablement baissé. Entre janvier et juillet 2021, seulement 22 Algériens avaient été expulsés, contre 385 l’année précédente et 1677 en 2019.

D’ailleurs en octobre 2021, Abdelmadjid Tebboune a accusé Gérald Darmanin de mentir sur le nombre d’immigrés clandestins algériens visés par des obligations de quitter le territoire français (OQTF). « Il n’y a jamais eu 7 000 migrants irréguliers de nationalité algérienne. La France n’a jamais évoqué plus de 94 cas », avait déclaré le président algérien.

Pour faire pression sur les gouvernements des pays du Maghreb, jugés peu coopératifs en matière de réadmission de leurs ressortissants expulsés, la France a décidé de réduire drastiquement le nombre de visas accordés à leurs citoyens.

France, près de 3000 délinquants étrangers expulsés depuis deux ans

Lors de la même intervention, le ministre français de l’Intérieur a révélé que « depuis deux ans, 2 751 étrangers délinquants ont été expulsés, 770 comme responsables de trafic de stupéfiants et 900 pour violences conjugales ».

Par ailleurs, « 770 étrangers connus pour des faits de radicalisation » ont également été refoulés du territoire français.

Enfin, Darmanin a fait savoir que la demande de titre de séjour a été refusée à 72 000 étrangers faute d’un casier judiciaire vide.

Algérien mis « hors de cause », Darmanin ne regrette pas son tweet polémique

Accusé d’être allé trop vite dans sa communication à propos de l’Algérien interpellé puis « mis hors de cause » dans l’affaire de l’agression des policiers de Lyon, Darmanin persiste et signe. « Je ne regrette absolument rien », a-t-il déclaré au micro de RTL. « Cette personne est multirécidiviste dans le cadre d’autres affaires. Par ailleurs, il est étranger en situation irrégulière, c’est-à-dire qu’il ne devrait pas être sur le territoire national. »

Qu’il ait un lien ou non avec l’enquête, cela ne changera donc rien. Le ministre français de l’Intérieur est décidé à expulser l’homme d’origine algérienne.

Pour rappel, dimanche dernier, Darmanin a annoncé sur Twitter, après l’agression de trois policiers à Lyon le 20 juillet, l’interpellation et le placement en rétention d’un suspect. Or, entre-temps, le parquet de Lyon a démenti le ministre et indiqué que l’Algérien est mis hors de cause. Celui-ci sera libéré le jour même.