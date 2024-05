Exposition “Esprit clair-obscur” de Khaled Rochedi Bessaih, immersion poétique dans l’art

Ce samedi 18 mai, dans les hauteurs d’Alger, à Bir-Mourad-Raïs, l’atelier de l’artiste Khaled Rochedi Bessaih s’est transformé en un sanctuaire de lumière et d’ombre pour accueillir son exposition “Esprit clair-obscur”. Entre toiles et sculptures aux techniques mixtes, le visiteur est invité à un voyage onirique, guidé par une palette de couleurs éclatantes et d’émotions vives.

Khaled Rochedi Bessaih, avec une liberté artistique qui transcende les barrières de l’académisme, nous plonge dans un univers où chaque œuvre raconte une histoire unique. Les portraits de femmes, omniprésents dans ses toiles, croisent divers styles et techniques, offrant ainsi une riche diversité visuelle et émotionnelle. La variété des couleurs traduit des émotions profondes et invite chaque spectateur à une interprétation personnelle, à une quête de sens propre à chacun.

Exposition “Esprit clair-obscur”, un voyage spirituel guidé entre conscient et inconscient !

À l’entrée de l’exposition, un texte poétique de l’artiste accueille les visiteurs, les préparant à l’immersion dans cet univers dual. “Un appel venu d’une contrée lointaine, méconnue jusqu’alors et pourtant mienne…”, commence-t-il, évoquant un voyage spirituel guidé par l’union de son conscient et de son inconscient. Cette fusion créative, décrite comme une danse entre la réalité tangible et le monde intérieur, est le fil conducteur de l’exposition.

Les sculptures de Rochedi, tout aussi captivantes que ses toiles, prolongent cette exploration de l’âme. Chaque œuvre semble animée d’une vie propre, une vie née de cette maïeutique enivrante où les doigts de l’artiste accouchent de dimensions infinies, peuplées de vérités enfouies et de réalités sublimées.

Ainsi, en parcourant l’atelier, le visiteur ressent la présence de deux univers complémentaires, celui de l’ombre et celui de la lumière, qui se mêlent et se répondent. Les œuvres, tantôt complexes et mystérieuses, tantôt claires et directes, reflètent cette dualité essentielle à l’artiste. “L’art devient un véritable portail s’ouvrant sur un monde unique”, écrit Rochedi, et cette exposition en est la plus belle illustration.

Le message de l’artiste est clair, à savoir se rapprocher de sa propre vérité, de se réconcilier avec soi-même à travers l’art. En franchissant les portes de son atelier, on ne visite pas seulement une exposition ; on pénètre dans un espace sacré où les démons et les anges de l’artiste cohabitent, nous rappelant la beauté et la complexité de l’âme humaine.

Cette exposition, à la fois intime et universelle, invite à une réflexion profonde sur notre propre existence, sur les liens qui unissent notre conscient et notre inconscient. Khaled Rochedi Bessaih, par son art, nous offre une passerelle entre ombre et lumière, une quête vers l’acceptation de soi et la compréhension de notre propre réalité.

Retour sur le parcours artistique de Khaled Rochedi Bessaih !

Né en 1976, Khaled Rochedi Bessaih découvre très tôt sa passion pour l’art ! Il est artiste peintre, mais aussi auteur, compositeur et interprète installé à Alger. Après un bref passage de trois mois à l’École nationale des Beaux-Arts d’Alger, il part en quête d’aventures humaines et s’installe à Paris. Ce séjour parisien nourrit son amour pour l’art, et plus particulièrement pour la musique.

En 2006, Rochedi retourne en Algérie et rencontre l’architecte et artiste plasticien Farid Benyaa. Cette rencontre s’avère déterminante, car Farid l’encourage à reprendre la peinture. En 2010, Rochedi obtient une licence en droit, mais ne tarde pas à renouer avec ses premières amours. Il reprend ses pinceaux, adoptant un style de figuration libre et se consacrant à la peinture à l’huile.

Le 28 février 2015 marque une nouvelle étape dans son parcours artistique avec l’ouverture de sa propre galerie d’art à Sidi Yahia à Alger, la Galerie d’Art Rochedi. Depuis, Khaled se dévoue à la fois à la peinture et à sa musique. Il exprime sa philosophie artistique en affirmant que “la réalité est une vallée dominée par des collines rêveuses, car l’art est un éveil et celui qui l’adopte peut en faire des merveilles.”

