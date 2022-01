Exportations : Tindouf, nouveau portail du marché africain ?

Il s’agit d’une hausse prometteuse qu’a connu le poste frontalier terrestre algéro-mauritanien Mustapha Ben Boulaid, 75 km au Sud-ouest de Tindouf, en matière d’opérations d’exportation de divers produits vers le voisin mauritanien. Cette hausse qui dépasse les 300 %, rappelle le potentiel de cette wilaya et la valeur de son emplacement stratégique.

Tindouf, rappelons-le a des frontières avec trois différents pays africains qui sont le Maroc, le Sahara Occidental, ainsi que la Mauritanie. La wilaya, située à l’extrême sud-ouest, constitue, elle aussi, un important marché pour les pays voisins.

C’est le directeur du Commerce de la wilaya, Salim Dahmane, qui a fait savoir que pas moins de 614 opérations d’exportations ont été menées durant l’année 2021, via le poste frontalier terrestre algéro-mauritanien « Mustapha Ben Boulaid ».

Ce chiffre souligne une courbe nettement ascendante, et contraste clairement avec les chiffres des années précédentes ; 140 opérations en 2020 et 176 en 2019. En 2019 d’ailleurs, ces exportations ont généré un volume en devises de plus de 2,931 millions d’euros et près de 648.000 Dollars US tandis qu’en 2021, plus de 4,688 millions d’Euros et 547.168 Dollars US ont été totalisés.

Éveil économique ?

Bien que la différence des recettes générées n’est pas très importante, cette hausse des exportations souligne toutefois l’importance stratégique de la wilaya de Tindouf sur le continent africain, mais aussi une volonté de faire un saut qualitatif dans le secteur des exportations en Algérie.

Le même responsable rappelle que l’Algérie, en 2019, exportait principalement des produits cosmétiques, détergents, produits industriels et agricoles et qu’elle est passée en 2021 à une stratégie basée sur la diversification des produits nationaux, mais aussi sur des facilitations fiscales et de soutien aux frais de transport, accordées aux opérateurs économiques, atteignant les 50 %.

Outre les certificats d’origine, des produits à exportés et les Registre de Commerce qui sont délivrés dans de courts délais, les opérateurs bénéficient aussi d’une quantité de gasoil estimée à près de 1.800 litres par camion pour couvrir leurs besoins en la matière.

Il est également à rappeler que la route devant relier les villes de Tindouf (Algérie) et de Zouerate (Mauritanie) sur une distance de 775 km ne va pas manquer d’opérer d’importantes transformations qui vont permettre aux chiffres des exportations de doubler, voire tripler, en l’espace de quelque mois seulement.