Exportations : Sonatrach envoie sa première cargaison de butane vers ce pays

Le gaz algérien poursuit sa percée sur le continent africain. Sonatrach vient d’effectuer une première livraison de GPL, plus précisément du butane, destinée au Tchad via le port camerounais de Douala. Derrière cette opération, le groupe pétrolier national cherche surtout à renforcer sa présence auprès des distributeurs africains et à élargir ses débouchés dans la région du Sahel.

Cette expédition intervient quelques semaines après la signature d’un accord-cadre entre Sonatrach et la société tchadienne Gazcom, spécialisée dans la distribution de produits pétroliers. Pour la compagnie algérienne, cette première cargaison ouvre une nouvelle étape dans ses échanges commerciaux avec plusieurs marchés africains.

Sonatrach envoie sa première cargaison de GPL (butane) vers le Tchad

Dans un communiqué publié le 20 mai 2026, Sonatrach a annoncé le chargement d’une première cargaison de GPL à destination du port de Douala, au Cameroun. La marchandise rejoindra ensuite le Tchad par voie terrestre.

Le groupe explique que cette opération découle de discussions engagées avec Gazcom afin d’étudier « la possibilité d’approvisionner le Tchad en gaz de pétrole liquéfié (GPL) ». Ces échanges ont conduit à la signature d’un accord-cadre entre les deux entreprises le 21 avril dernier.

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Sonatrach affirme que cet accord représente « une avancée majeure » pour le groupe. Notamment grâce à l’établissement d’un lien direct avec un distributeur local dans la région du Sahel. La compagnie estime également que cette coopération pourrait ouvrir la porte à d’autres partenariats commerciaux en Afrique.

L’Algérie et le Tchad renforcent leur coopération dans les hydrocarbures

Sonatrach rappelle aussi que l’Algérie et le Tchad ont signé, le 17 décembre 2025, un mémorandum d’entente portant sur les hydrocarbures et les mines.

Les deux pays veulent développer des projets communs dans plusieurs domaines :

L’exploration ;

La production ;

La valorisation des ressources ;

Le transfert de compétences et d’expertise.

Le communiqué souligne également la volonté des deux parties de renforcer la coopération africaine et les partenariats Sud-Sud.

Sonatrach avance ses pions dans le Sahel

Avec cette première livraison de GPL au Tchad, Sonatrach cherche à gagner du terrain sur plusieurs marchés africains, notamment dans la région sahélienne où la demande énergétique progresse.

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Le partenariat conclu avec Gazcom permet au groupe algérien de travailler directement avec un distributeur local. Le trajet choisi, passant par le port de Douala avant un acheminement terrestre vers le Tchad, montre aussi la volonté de Sonatrach de développer de nouveaux circuits pour ses exportations.

Enfin, cette première opération pourrait ouvrir la voie à d’autres accords similaires avec des entreprises africaines.