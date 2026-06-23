Exportations records : le coup de maître de l’Algérie sur le marché mondial du gaz

La production de gaz naturel de l’Algérie a enregistré un bond qualitatif au cours du mois d’avril 2026, s’élevant de 7,1 % pour atteindre 8,447 milliards de mètres cubes, soit une hausse de plus de 560 millions de mètres cubes par rapport au même mois de l’année précédente.

Cette croissance a été tirée par une nette augmentation des exportations qui ont atteint 3,937 milliards de mètres cubes, portées essentiellement par la hausse des flux de gaz acheminés vers les marchés internationaux via les gazoducs.

Records de production et augmentation de la consommation locale

Selon les données récentes publiées par l’Unité de recherche sur l’énergie Attaqa, la production quotidienne moyenne de l’Algérie est passée à environ 9,9 milliards de pieds cubes par jour, contre 9,3 milliards un an plus tôt. Cette hausse de l’offre s’est accompagnée d’une croissance de la consommation locale de 11,2 %, atteignant 4,242 milliards de mètres cubes. Le secteur de la production d’électricité a absorbé à lui seul 1,68 milliard de mètres cubes, l’Algérie s’appuyant à près de 99 % sur le gaz pour couvrir son mix de génération électrique.

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Sur une base cumulative, la production algérienne au cours des quatre premiers mois de l’année 2026 a grimpé à 37,499 milliards de mètres cubes, affichant une croissance de 5 % par rapport à la même période de l’année dernière. Cette production s’est répartie entre 10,437 milliards de mètres cubes en janvier, 8,946 milliards en février, 9,669 milliards en mars, pour se stabiliser aux niveaux enregistrés en avril.

Augmentation des exportations et reprise du GNL

Sur le plan commercial, les exportations globales de gaz ont progressé de 3,6 % durant le mois d’avril dernier. Le gaz acheminé par gazoduc s’est taillé la part du lion avec 3,074 milliards de mètres cubes, contre 2,779 milliards un an plus tôt.

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Parallèlement, les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) ont connu un repli temporaire en avril pour s’établir à 864 millions de mètres cubes, avant de rebondir vigoureusement au cours du mois de mai 2026, atteignant leur plus haut niveau en sept mois avec 1,03 million de tonnes (soit l’équivalent de 1,4 milliard de mètres cubes).

Stratégie de développement des gisements

Ces indicateurs positifs reflètent l’efficacité de la stratégie menée par l’Algérie pour accroître ses capacités de production et consolider sa position de fournisseur fiable sur la scène énergétique mondiale.

Le pays attend désormais les résultats du deuxième cycle d’octroi de licences d’exploration d’hydrocarbures, qui couvre sept nouvelles régions, après le succès de l’attribution de cinq blocs d’exploration à des compagnies internationales l’année dernière. Ces projets ambitieux visent à développer d’importantes ressources énergétiques estimées à environ 700 milliards de mètres cubes de gaz et 560 millions de barils de pétrole.

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