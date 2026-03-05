Exportations : Plusieurs produits « Made in Algeria » partent à la conquête de nouveaux marchés mondiaux

L’industrie algérienne confirme sa montée en puissance. Ce jeudi à Tlemcen, deux entreprises locales ont franchi une étape clé en expédiant leurs produits vers des marchés stratégiques de la région. Exit le « tout hydrocarbures », place au savoir-faire technique.

En effet, dans le cadre de la stratégie nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, le Professeur Kamel Rezig, a supervisé ce 05 mars 2026, dans la wilaya de Tlemcen le lancement de deux cargaisons industrielles destinées aux marchés arabe et africain.

Le « Made in Algeria » à la conquête de l’Égypte

La visite ministérielle a débuté au sein de la SARL MPFP, une unité spécialisée dans la fabrication de fibres de polyester. Le ministre y a officialisé l’exportation d’un lot important de matière de rembourrage en coton à destination de la République arabe d’Égypte.

Lors de son intervention, le Professeur Rezig a salué la montée en puissance de l’outil de production national. Selon lui, cette opération témoigne de la maturité des entreprises algériennes, désormais capables de pénétrer des marchés internationaux exigeants.

Il a notamment insisté sur l’importance stratégique de renforcer la présence du produit algérien sur le continent africain et dans l’espace arabe.

Exportation : Cap sur la Tunisie pour le papier thermique

Le périple du ministre s’est poursuivi à la SARL Mega Papier. Cette entreprise, acteur clé de l’industrie papetière, a procédé à l’expédition d’une cargaison de papier thermique (utilisé notamment pour les terminaux de paiement électronique – TPE) vers la Tunisie voisine.

Pour Kamel Rezig, ces deux opérations ne sont pas des événements isolés, mais s’inscrivent dans une vision globale visant à réduire la dépendance aux hydrocarbures. Il a souligné trois points essentiels :

Valeur ajoutée : Les entreprises nationales fournissent désormais des produits industriels techniquement élaborés.

Conformité : Le produit algérien répond aux standards et exigences des marchés étrangers.

Compétitivité : La qualité et le coût des produits locaux leur permettent de rivaliser efficacement au niveau régional.

Cap sur la Thaïlande et le Guatemala : l’agroalimentaire s’exporte loin

La quatrième étape de la visite a marqué un tournant spectaculaire. En se rendant chez la société Boublenza, leader dans la transformation et la fabrication de produits agroalimentaires, le ministre a supervisé le lancement d’une cargaison de divers produits manufacturés vers des destinations lointaines : la Thaïlande et le Guatemala.

Le Professeur Rezig a souligné que l’arrivée des produits algériens en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale s’inscrit dans une « dynamique croissante ». Cela témoigne, selon lui, de la capacité du produit national à pénétrer de nouveaux marchés mondiaux et à rivaliser avec les plus grands acteurs internationaux

En effet, loin de l’exportation de matières premières brutes, l’Algérie commence à placer des produits transformés chez ses voisins. Ces opérations marquent une volonté claire : diversifier l’économie et démontrer que le rapport qualité-prix du « Made in Algeria » est aujourd’hui un argument de poids à l’international.