Exportations : l’État lance un important message aux opérateurs économiques

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a lancé un appel à l’ensemble des opérateurs économiques activant dans le domaine de l’exportation, les invitant à compléter dans les plus brefs délais les procédures administratives liées à leurs dossiers. Cette démarche concerne les opérateurs ayant déposé leurs programmes prévisionnels pour les opérations de gestion et/ou d’équipement au titre du premier semestre de l’année en cours.

À travers cet appel, le ministère souhaite accélérer le traitement des dossiers et éviter tout retard susceptible de freiner les activités d’exportation, dans un contexte marqué par la volonté des pouvoirs publics de renforcer les exportations hors hydrocarbures.

Des dossiers déjà validés par les services compétents

Selon les précisions fournies par le ministère, cette invitation s’adresse spécifiquement aux opérateurs dont les dossiers ont déjà fait l’objet d’un visa par les services compétents. Les opérateurs concernés doivent vérifier l’état d’avancement de leurs dossiers en consultant leurs comptes personnels sur la plateforme numérique dédiée.

À LIRE AUSSI : URGENT. Les USA gèlent les visas pour 75 pays, dont l’Algérie

Les services du ministère ont finalisé l’étude du dossier, ce qui explique l’apparition de la mention « traité » dans la rubrique relative à l’état du traitement. Cette étape constitue un signal important pour les opérateurs, leur permettant de passer aux phases suivantes du processus d’exportation.

La domiciliation bancaire, une étape clé

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a particulièrement insisté sur l’importance de la domiciliation bancaire. Les opérateurs sont ainsi invités à se rapprocher de la banque qu’ils ont choisie au préalable afin de finaliser cette procédure.

À LIRE AUSSI : Soldes d’hiver 2026 en Algérie : Le ministère du Commerce annonce les dates officielles

La domiciliation bancaire est considérée comme une étape essentielle pour la poursuite des opérations d’exportation, car elle permet d’assurer la conformité des transactions avec la réglementation en vigueur. Tout retard dans cette démarche peut entraîner un blocage du processus et compromettre les délais d’exportation.

Une volonté de simplification et d’accompagnement

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à simplifier les procédures administratives et à offrir un accompagnement plus efficace aux opérateurs économiques. Le ministère affirme vouloir instaurer un climat de confiance avec les exportateurs, en mettant à leur disposition des outils numériques facilitant le suivi et le traitement des dossiers.

À travers ces mesures, les autorités cherchent à encourager les opérateurs à s’engager davantage dans l’exportation et à diversifier les marchés de destination des produits algériens.

Soutenir les exportations nationales

En appelant les opérateurs à régulariser rapidement leur situation administrative, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations réaffirme ainsi son engagement en faveur du développement des exportations nationales. L’objectif est de renforcer la présence du produit algérien sur les marchés internationaux et de contribuer à la dynamique de diversification de l’économie nationale.

À LIRE AUSSI : Interdiction de chasse en Algérie : le Premier ministre clarifie la situation

Cette démarche traduit la volonté des pouvoirs publics de faire de l’exportation un levier stratégique de croissance et de création de valeur pour l’économie algérienne.