Exportations : l’État annonce le lancement d’un nouveau service numérique pour fluidifier les démarches

Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a annoncé le lancement prochain d’un guichet unique numérique destiné aux exportateurs algériens. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts engagés par les pouvoirs publics pour moderniser le secteur de l’exportation et simplifier les procédures administratives souvent jugées complexes et longues.

À LIRE AUSSI : Industrie : l’Algérie en discussions avancées avec ce pays du Golfe

L’annonce a été faite lors d’une séance d’audition devant la commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’Assemblée populaire nationale, présidée par la députée Samira Berhoum. À cette occasion, le ministre a présenté les grandes lignes de ce projet stratégique, destiné à répondre aux préoccupations des opérateurs économiques actifs dans l’exportation.

Un guichet unique pour tous les secteurs

Selon Kamel Rezig, le futur guichet unique numérique concernera l’ensemble des exportateurs, quel que soit leur secteur d’activité. Il permettra de centraliser sur une seule plateforme digitale l’ensemble des démarches liées à l’exportation. L’objectif est de réduire les délais de traitement des dossiers, de simplifier les formalités et de renforcer la transparence dans la gestion administrative.

À LIRE AUSSI : USINE FIAT D’ORAN : avancement des travaux & date de livraison, le Wali fait le point

Grâce à cette plateforme numérique, les exportateurs pourront obtenir les documents nécessaires à leurs opérations dans les meilleurs délais, sans avoir à se déplacer à Alger ou vers plusieurs administrations. Le système offrira également la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne, facilitant ainsi l’étude des dossiers et le suivi des demandes. Cette dématérialisation vise à rapprocher l’administration des opérateurs économiques, notamment ceux établis dans les wilayas éloignées de la capitale.

Un levier pour booster les exportations hors hydrocarbures

Le ministre a qualifié ce guichet unique de « plus grande avancée dans le domaine de l’exportation ». Selon lui, ce dispositif contribuera de manière significative à l’augmentation des exportations nationales hors hydrocarbures, un objectif central de la stratégie économique du pays. En allégeant les contraintes administratives, l’État espère encourager davantage d’entreprises à se tourner vers les marchés internationaux.

À LIRE AUSSI : CAN 2025 : avant l’Algérie, le Nigeria éteint l’incendie des primes

Au-delà de la simplification des démarches, le guichet unique numérique devrait améliorer la compétitivité des produits algériens à l’étranger. Une gestion plus rapide et plus transparente des procédures permettra aux entreprises de réduire leurs coûts, de mieux respecter les délais et de répondre plus efficacement aux exigences des marchés extérieurs.

Avec ce projet, le ministère du Commerce extérieur entend instaurer une nouvelle dynamique dans le domaine de l’exportation, en faisant de la digitalisation un levier clé de la diversification économique et du développement durable.